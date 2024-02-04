Apple Vision Pro全球首摔！「玻璃全碎」也不用修 測試結果曝光
蘋果公司在2月2日正式推出首款 VR 頭戴裝置「Vision Pro」，一台就要價高達3499美元（約新台幣11萬元），雖然要價昂貴，但當一開賣後全球果粉搶翻天，紛紛上傳實測影片，而科技網紅 Sam Kohl則替Vision Pro進行了全球首摔以及耐摔度測試，結果耐摔程度也讓網友們相當驚奇。
記者潘毅／綜合報導
YouTube頻道AppleTrack在Apple「Vision Pro」發售當天，就使用這款要價昂貴的 VR 頭戴裝置進行耐摔程度的測試，首先他們模擬了使用者帶著Vision Pro撞到牆壁的情境，結果顯示Vision Pro前玻璃出現了一點點磨損。
隨後他們開始進行高低差摔落的測試，沒想到Vision Pro意外耐摔，從一般高度摔下來都沒有大損傷，直到將高度拉到3公尺時，Vision Pro摔到木地板的瞬間，前玻璃終於碎裂。
Vision Pro正面的玻璃蓋板碎成了蜘蛛網，據蘋果官網公佈的維修費用顯示，這個玻璃蓋板，若是保外維修費用是799美元（約新台幣2萬5000元），但有購買了AppleCare+服務的維修費用則是299美元（約新台幣9300元）。
隨後 Sam Kohl也將Vision Pro的玻璃前蓋板摘除，發現裡面真正的螢幕面板幾乎是完全無損，開機使用也完全正常，因此其實這個玻璃外蓋若是因為重摔損壞，其實根本無需急著送修，因為它本來就是拿來防止內部鏡頭螢幕損傷的保護殼。Sam Kohl也笑稱：「摘除玻璃蓋重量還更輕了」。