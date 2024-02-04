全世界最珍貴護照的發行國！馬爾他騎士團與台友好 曾傳與我建交
美國媒體CNN近日報導，馬爾他騎士團（Knights of Malta）自14世紀就開始發行自己的護照，不過至今流通中的護照僅有約500本，是世界上最稀有的護照。CNN也介紹，馬爾他騎士團源於醫院騎士團，於1099年在第一次十字軍東征期間，在耶路撒冷成立，相當於一個「準國家」，是一個沒有領土的主權實體，擁有聯合國觀察員地位和自己的憲法。
記者何哲欣／台北報導
事實上，馬爾他騎士團與我國的台灣雖無邦交，但雙方關係不差。2012年9月，當時的馬爾他騎士團總理兼外交部長馬哲立（Jean-Pierre Mazery），就曾訪台訪問6天，會見當時的總統馬英九、外交部長楊進添等人。2014年10月，當時的外交部長林永樂也曾訪問馬爾他騎士團。
2015年11月，馬爾他騎士團元首費斯汀大教長來訪，馬英九頒授「采玉大勳章」暨受贈「馬爾他騎士團最高等級功績領綬勳章」，表彰兩位元首對促進雙方邦誼的卓越貢獻，同年12月，費斯汀於也頒贈大綬大十字功績勳章給我駐教廷大使王豫元，是該團首次頒贈此等級之勳章予無邦交國家的官員。
馬爾他騎士團與中華人民共和國並未建交，2017年3月，馬爾他騎士團對外聯絡主任狄羅比亞特（Eugenio Ajroldi di Robbiate）曾向《富比世》雜誌透露，「基於雙方的合作，我們有信心能與中華民國發展出更深厚的關係」，一度傳出馬爾他騎士團會與中華民國建交。
近年馬爾他騎士團在國際上仍頻為台灣發聲，肯定台灣的醫療實力，支持台灣參與世界衛生大會。前總統李登輝2020年7月辭世時，馬爾他騎士團駐保加利亞大使烏蘇拉·朱柯里（Ursula Zuccoli）也曾公開表達哀悼。