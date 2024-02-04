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丫頭詹子晴當老闆超狂！豪撒4.5個月年終　尾牙主動加碼3輪

▲ㄚ頭詹子晴（中）去年電商事業業績突破10億元，豪撒4.5個月年終。（圖／ㄚ頭詹子晴FB）
▲ㄚ頭詹子晴（中）去年電商事業業績突破10億元，豪撒4.5個月年終。（圖／ㄚ頭詹子晴FB）

記者江芷稜／綜合報導

女星ㄚ頭（詹子晴）副業經營得嚇嚇叫，儘管去年退出手搖飲行列，電商事業成績依舊亮眼，1年突破10億元業績，讓外界望塵莫及，她對待員工很大方，今（4）日透露大手筆給了4.5個月年終獎金，尾牙不用員工拱捐錢，就自己加碼3次，4月份還要舉辦員工旅遊，犒賞辛苦了1年的同事，讓他們開開心心，更有動力衝刺2024的業績！

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▲「副業女王」詹子晴（丫頭），經營手搖飲品牌有聲有色，未料今卻宣布卸下股東身分。（圖／資料照。）
▲「副業女王」丫頭詹子晴經營手搖飲品牌有聲有色，去年宣布卸下股東身分。（圖／資料照。）
▲丫頭詹子晴依舊是「副業女王」，電商締造超過10億業績成長，但他們仍不忘回饋社會，到海邊淨灘。（圖／快電商提供）
▲丫頭詹子晴電商締造超過10億業績成長，但他們仍不忘回饋社會，到海邊淨灘。（圖／快電商提供）
被封為「副業女王」的詹子晴，當老闆親力親為，學會看財務報表，也要跟上流行趨勢，趁著疫情期間電商行業受到歡迎，與網紅森田、VIC陳雋希成立「快電商」，締造數十億元台幣業績，公司也投身公益關懷，3人曾發起海洋淨灘、幫助弱勢族群等公益活動，年初也飛往泰國捐助物資，把愛散布到世界各地。

▲ㄚ頭詹子晴（中）的快電商事業1年業績突破10億元。（圖／ㄚ頭詹子晴FB）
▲ㄚ頭詹子晴（中）的快電商事業1年業績突破10億元。（圖／ㄚ頭詹子晴FB）
詹子晴人緣好，對親友都非常大方，給員工福利也不手軟，比起其他明星老闆頂多給1、2個月年終，她豪邁在臉書宣布給4.5個月的年終，還有員工旅遊等福利，尾牙甚至自動加碼抽了3輪，讓網友大讚「子晴是個好老闆」、「想當員工了」、「幸福企業」。

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