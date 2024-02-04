紅髮艾德高雄開唱！5.6萬粉絲朝聖吸金3.1億　天王感動吐心裡話

林潔心、忒修斯登橘子嘉年華！與歌迷近距離互動　他備獅子頭寵粉

▲林潔心（中）、Theseus忒修斯登橘子嘉年華表演，他們都會與粉絲近距離互動。（圖／記者葉政勳攝）
▲林潔心（中）、Theseus忒修斯登橘子嘉年華表演，他們都會與粉絲近距離互動。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳雨婕／台北報導

橘子集團舉辦的盛大娛樂慶典「2024 春季橘子嘉年華」於今（4）日在西門紅樓北廣場登場，而今天的「夜嗨祭」環節，邀來選秀節目《未來少女》出道成團的「幽靈水晶」，以及《大嘻哈時代2》的歌手林潔心、「民謠雙男聲樂團」Theseus 忒修斯表演，其中，Theseus忒修斯的主唱小正，則是特別準備自己做的冷凍包裝獅子頭，要給粉絲當禮物

我是廣告 請繼續往下閱讀
林潔心即將在2月23日與艾蜜莉、Quanzo、Peatle在台中Legacy舉行「NEXT STEP」演唱會，開唱在即的她淡定表示不會緊張，反而是今天在「2024 春季橘子嘉年華」比較緊張，因為是第一次以樂團的形式表演。談到今年目標，林潔心提到預計要推出EP，所以「功課」是寫出30首歌，「我之前做專輯有明確主題，這次是新的形式，要累積Demo，算是新的挑戰。」

▲林潔心、Theseus 忒修斯登橘子嘉年華演出。（圖／記者葉政勳攝）
▲林潔心（中）、Theseus忒修斯登橘子嘉年華演出。（圖／記者葉政勳攝）
Theseus忒修斯則是分享，今年預計要寫出20首歌，然後明年推出新專輯，此時期正值尾牙季，Theseus忒修斯與林潔心還俏皮的一起呼籲廠商：「希望我們可以參加更多的商演，像是春酒、尾牙！」林潔心透露，稍等的舞台除了會與粉絲問答外，還會丟吉他彈片送給粉絲當大禮；至於Theseus忒修斯的主唱小正，正好在新店有開牛肉麵店，剛好今天則是帶了單顆冷凍包裝的獅子頭，要給粉絲當禮物。



▲林潔心、Theseus 忒修斯登橘子嘉年華演出。（圖／記者葉政勳攝）
▲林潔心登橘子嘉年華演出，彩排時秀出最愛的「領域展開」毛巾。（圖／記者葉政勳攝）
2024上半年「挺音樂! 音樂靠山計畫」將針對有潛力的音樂人，以邀約的方式進行合作，預計於2024年暑假正式對外徵選。以夜嗨祭為例，邀請林潔心、Theseus 忒修斯進行演出，並持續討論更多好玩的合作內容。

除此之外，計畫也將支持「熱寫生」主唱/詞曲創作者曾立的新團「畫室（Th WLTZ）」，以「畫室（Th WLTZ）」嶄新樣貌出現，由 Green!Eyes 的老王擔任製作，錄製了三首全新的民謠創作，在新的一年要來臨時，希望這些歌可以帶給大家一點能量，也預告農曆年後很快可以再舞台上見到大家。

「挺音樂！音樂靠山計畫」挺你的音樂 當你的靠山 - 橘子集團挺台灣音樂創作者，願意成為每一位音樂人背後的堅強靠山！ 瞭解更多▸https://bean.fun/MoSv8



更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

《大嘻哈時代》林潔心4日降臨橘子嘉年華夜嗨祭！未來少女也來了

橘子嘉年華「夜嗨祭」登場！美食、演唱會一次滿足　西門人潮擠爆

紅髮艾德超寵台粉！高雄景點藏信封　6幸運粉絲與偶像吃午餐

《原子少年》陳治廷無預警宣布「入伍去」！喊話粉絲：等我出來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞