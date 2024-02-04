林潔心、忒修斯登橘子嘉年華！與歌迷近距離互動　他備獅子頭寵粉

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Theseus忒修斯則是分享，今年預計要寫出20首歌，然後明年推出新專輯，此時期正值尾牙季，Theseus忒修斯與林潔心還俏皮的一起呼籲廠商：「希望我們可以參加更多的商演，像是春酒、尾牙！」林潔心透露，稍等的舞台除了會與粉絲問答外，還會丟吉他彈片送給粉絲當大禮；至於Theseus忒修斯的主唱小正，正好在新店有開牛肉麵店，剛好今天則是帶了單顆冷凍包裝的獅子頭，要給粉絲當禮物。
2024上半年「挺音樂! 音樂靠山計畫」將針對有潛力的音樂人，以邀約的方式進行合作，預計於2024年暑假正式對外徵選。以夜嗨祭為例，邀請林潔心、Theseus 忒修斯進行演出，並持續討論更多好玩的合作內容。
除此之外，計畫也將支持「熱寫生」主唱/詞曲創作者曾立的新團「畫室（Th WLTZ）」，以「畫室（Th WLTZ）」嶄新樣貌出現，由 Green!Eyes 的老王擔任製作，錄製了三首全新的民謠創作，在新的一年要來臨時，希望這些歌可以帶給大家一點能量，也預告農曆年後很快可以再舞台上見到大家。
「挺音樂！音樂靠山計畫」挺你的音樂 當你的靠山 - 橘子集團挺台灣音樂創作者，願意成為每一位音樂人背後的堅強靠山！ 瞭解更多▸https://bean.fun/MoSv8
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