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現在就該全面年輕化！許淑華籲國民黨中央儘速為年輕人鋪排2026

▲南投縣長許淑華主張，國民黨應該儘快鋪排2026參選鄉鎮市長、基層民代和村里長的人選。（圖／記者顏幸如攝，2024.02.04）
▲南投縣長許淑華主張，國民黨應該儘快鋪排2026參選鄉鎮市長、基層民代和村里長的人選。（圖／記者顏幸如攝，2024.02.04）

記者顏幸如／南投報導

國民黨雖在總統選舉敗北，但「侯康配」在南投縣拿到38％的最高得票率。南投縣長許淑華指出，此次選舉國民黨支持者非常團結，應該一鼓作氣、儘快鋪排2026參選鄉鎮市長、基層民代和村里長的人選，才能踏穩根基。黨主席朱立倫表示，將找更多年輕人出來參選，共同打拚出新的、團結的、年輕的國民黨；新北市長侯友宜也說，年輕化將成國民黨改革的里程碑。

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上月大選，國民黨在南投縣的總統、立委與政黨票3組全贏，成為中彰投唯一的「藍天」。總統暨立法委員選舉感恩茶會今（4）日在南投市舉行，擔任競總主委的縣長許淑華表示，自己參選20多年來，常聽到黨員批評國民黨不團結、令支持者失望，這次總統選舉雖沒當選，但國民黨在南投展現空前的團結氣勢，應該要把握珍惜。

許淑華說，選舉輸贏是一時，贏得支持者對國民黨的信任更重要！綠白兩黨現在還在為了「電話門」相互攻訐，但選後侯友宜馬上回到新北市長工作崗位、立委們在院長選舉也展現大團結，真的讓外界看到國民黨的不一樣！「不管綠白如何盤算，我們繼續開大門走大路，相信有機會拿回政權」，她呼籲中央儘速鋪排參選與基層選舉的人選，才能為國民黨奠定最好的基礎。

▲新北市長侯友宜認為年輕是改革的里程碑，應該給出機會讓新人輩出。（圖／記者顏幸如攝，2024.02.04）
▲新北市長侯友宜認為年輕是改革的里程碑，應該給出機會讓新人輩出。（圖／記者顏幸如攝，2024.02.04）
侯友宜也說，黨的年輕化想快速進行，就要從基層開始，他舉自己為例，指這一代的付出就是希望一棒接一棒、讓下一代更好，人生舞台有起有落，「下了舞台請在旁邊默默鼓掌，我們一代倒了，就是給下一代機會、讓新人輩出。」

黨主席朱立倫表示，國民黨雖未立即奪回政權，但已是國會最大黨，未來54位黨籍立委、15位執政縣市長會共同打拚，從法案、民生需求和地方議題，都和人民站在一起。

他舉南投縣青工總會長廖怡琇接任縣黨部主委為例，指「要讓年輕人願意加入國民黨，第一步就是主委越換越年輕」。這次黨提名15位40歲以下立委候選人，當選了10位，顯見國民黨已越來越年輕化，2026年將找更多年輕人參選基層村里長、地方代表、縣市議員，將國民黨打拚成新的、團結的、年輕的政黨，讓中華民國越來越有希望。

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