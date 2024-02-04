現在就該全面年輕化！許淑華籲國民黨中央儘速為年輕人鋪排2026

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許淑華說，選舉輸贏是一時，贏得支持者對國民黨的信任更重要！綠白兩黨現在還在為了「電話門」相互攻訐，但選後侯友宜馬上回到新北市長工作崗位、立委們在院長選舉也展現大團結，真的讓外界看到國民黨的不一樣！「不管綠白如何盤算，我們繼續開大門走大路，相信有機會拿回政權」，她呼籲中央儘速鋪排參選與基層選舉的人選，才能為國民黨奠定最好的基礎。
侯友宜也說，黨的年輕化想快速進行，就要從基層開始，他舉自己為例，指這一代的付出就是希望一棒接一棒、讓下一代更好，人生舞台有起有落，「下了舞台請在旁邊默默鼓掌，我們一代倒了，就是給下一代機會、讓新人輩出。」
黨主席朱立倫表示，國民黨雖未立即奪回政權，但已是國會最大黨，未來54位黨籍立委、15位執政縣市長會共同打拚，從法案、民生需求和地方議題，都和人民站在一起。
他舉南投縣青工總會長廖怡琇接任縣黨部主委為例，指「要讓年輕人願意加入國民黨，第一步就是主委越換越年輕」。這次黨提名15位40歲以下立委候選人，當選了10位，顯見國民黨已越來越年輕化，2026年將找更多年輕人參選基層村里長、地方代表、縣市議員，將國民黨打拚成新的、團結的、年輕的政黨，讓中華民國越來越有希望。