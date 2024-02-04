幽靈水晶登橘子嘉年華熱唱！新年許願80萬募資計畫成功開專場

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巧的是，今天正好是團員芝婷的生日，她分享心情，「有人問我會不會覺得生日還要工作怎麼樣，我其實更多的是開心，所以剛剛站在台上就哭了，謝謝大家都記在心上，這是我21年來最開心的一天。」她也提到生日願望，是希望大家能身體健康，「去年跨年的時候大家比較忙，沒有注意身體，我們都感冒一輪。」
至於新年願望，幽靈水晶提到：「希望大家能快快樂樂，也希望可以募資成功，還能成功解鎖到其他城市去演出，許願今年有專場演唱會。」
2024年幽靈水晶與beanfun!展開更深入的合作，各團員將於【幽靈水晶beanfun!官方社團】發佈最獨家的少女內容。凡加入幽靈水晶 beanfun! 社團的粉絲們除了可以看到平常看不到的少女日常，還能參加社團獨家活動抽幽靈水晶親筆簽名小物，以及零距離互動機會與近距離參與線下實體活動演出。此外，幽靈水晶也創立【幽靈水晶beanfun!私密社團】，加入的粉絲們可看到少女們更多的日常生活照以及獨家影音內容，並擁有更多抽獎機會，快一起感受幽靈水晶的粉嫩魅力！
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