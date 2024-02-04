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幽靈水晶登橘子嘉年華熱唱！新年許願80萬募資計畫成功開專場

▲幽靈水晶登橘子嘉年華熱唱，女孩們分享新年願望。（圖／記者葉政勳攝）
▲幽靈水晶登橘子嘉年華熱唱，女孩們分享新年願望。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳雨婕／台北報導

橘子集團舉辦的「2024 春季橘子嘉年華」於今（4）日在西門紅樓登場，今晚的「夜嗨祭」邀來選秀節目《未來少女》出道成團的「幽靈水晶」、歌手林潔心、「民謠雙男聲樂團」Theseus 忒修斯登台演出。而「幽靈水晶」由子瑄、蔡菜、芝婷、昀靚、子秦、書蘊組成，女孩們也分享今年的新年願望，就是希望募資計畫能成功，今年順利開專場演唱會。

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幽靈水晶對於這次能在「2024春季橘子嘉年華」的「夜嗨季」演出，表示比起緊張，開心與興奮的情緒居多，因為平常都有在練習，還能見到粉絲。談到今年的計畫，女孩們異口同聲的說：「我們正在進行募資計畫， 希望可以多多支持我們，目標是80萬，現在已經一半了。」

▲幽靈水晶登橘子嘉年華熱唱。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼幽靈水晶登橘子嘉年華熱唱。（圖／記者葉政勳攝）
▲幽靈水晶登橘子嘉年華熱唱。（圖／記者葉政勳攝）
 
巧的是，今天正好是團員芝婷的生日，她分享心情，「有人問我會不會覺得生日還要工作怎麼樣，我其實更多的是開心，所以剛剛站在台上就哭了，謝謝大家都記在心上，這是我21年來最開心的一天。」她也提到生日願望，是希望大家能身體健康，「去年跨年的時候大家比較忙，沒有注意身體，我們都感冒一輪。」

至於新年願望，幽靈水晶提到：「希望大家能快快樂樂，也希望可以募資成功，還能成功解鎖到其他城市去演出，許願今年有專場演唱會。」



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