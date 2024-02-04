金曲歌后A-Lin有夠暖！師妹琟娜曝貼心舉動 狂讚「好有愛」
金曲歌后A-Lin師妹琟娜Verna推出首張個人創作EP《量子幹嘛糾纏》，今（4）日推出〈量子幹嘛糾纏〉舞蹈版MV，恰好也是農曆的「立春」，琟娜作為獻給粉絲的新年禮物。發片這段期間，她也嘗試到各種發片初體驗，尤其在農曆年前，她受廠商青睞，個人尾牙初登場就在可容納5000人的場地，她特別頂著「公主切」髮型與男女舞者載歌載舞，而師姐A-Lin雖驛馬星動，但常常在社群或私下關心她，甚至轉發琟娜親自設計的串珠，讓琟娜Verna又驚又喜，大呼：「姐，好有愛！」
記者吳雨婕／綜合報導
琟娜〈量子幹嘛糾纏〉MV在陽明山擎天崗拍，她踩著三吋高跟鞋插在濕軟草皮狂跳拍攝，「因為幾乎都是用前腳板在撐整個身體，只能盡量避免高跟鞋跟插進土裡。」她光是在擎天崗拍攝就跳了近40遍，結局換來一星期的足底筋膜炎，讓她事後大喊：「擎天崗是大魔王！」
此外，琟娜所屬公司舉辦尾牙，有著新人好運的她，居然一舉抽中心儀獎品，從大Q秉洛手上領到Apple Watch，讓她喜出望外，跳著〈量子幹嘛糾纏〉舞蹈上台，而興奮的她也在限動寫下，「絕對要用〈量子幹嘛糾纏〉領獎啊，怎麼會有Apple Watch啦！」
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