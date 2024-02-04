昔立院老同事22年後成院長　柯建銘曝韓國瑜見面講4字

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柯建銘說，下午4時許等副院長二輪投票時，韓國瑜到議場後看他，不禁感嘆造化弄人、歷史際遇，31年前老同事，22年後卻在院長室白髮宮女話當年，廉頗老矣，尚能飯否？
柯建銘說，1993年國會全面改選，兩人同期進入立法院，同事9年韓國瑜離開了，自己資質駑鈍，161人只剩他一人一直留級未畢業，當天也聊起第二屆各黨精英，黃信介、施明德、長扁、陳癸淼、趙少康、王建煊、劉松藩、王金平、洪玉欽、曾永權，數天下英雄，而今安在？有生有死，又奈何？人生無常，凡事順應自然，不必太計較。
柯建銘也提到，特別感傷前主席施明德，選後在他生日當天離開了，從此沒有忌日，只有生日，不久兩人會共同施明德基金會董事，其中還有陳文茜。
柯建銘也回憶，自己2015年返鄉參選，ㄧ生中最艱困最具挑戰的選戰，韓國瑜自己開車送來二簍子蔬菜到競選總部，留下一張名片北農韓國瑜，「老同事的情分，就是如此，我也懂。」
柯建銘說，兩人都明白，爾後立法院「共喬」朝野對話、溝通，他也提到2008年，民進黨只剩27席最苦時，自己與前院長王金平、林鴻池、費鴻泰，賴士葆，在院長室的一段話「我用了三分之一力量協助王院長讓議事能順暢，三分之一力量整合黨團內部，三分之一力量對付國民黨。」
柯建銘也提醒，比較嚴肅的話題，就是率團訪中之事要小心，當年王金平曾表示要在「國家需要、人民同意、立院決議、對等尊嚴」4項條件成熟時才赴大陸訪問，韓國瑜也點頭承諾會站在國家立場。
柯建銘指出，明天朝野協商首登場了，希望大家能理性溝通，不過身為老友還是要提醒韓國瑜，院長不是用來制衡執政黨，那是在野黨團要做的事，在野黨挑戰執政黨天經地義，執政黨捍衛政權也是為所當為，院長在議事中立之余，調和鼎鼐，解決爭議事項。