下班請別打擾！澳洲欲立法跟進歐洲腳步 禁雇主下班後與員工聯繫
澳洲政府近期有意跟上歐洲各國腳步，立法限制雇主們不得在下班後以電子郵件、電話或簡訊向員工進行工作交辦或指派任務。隨著疫情陰霾逐漸遠離，遠距辦公模式開始廣為各大企業所用，然而歐洲多國已經完成立法保障勞工權益，解決個人工作和家庭生活難以切割的問題，如今澳洲政府也宣布正在向相關單位進行諮詢。
國際中心楊智傑／綜合報導
包含法國、義大利、比利時、西班牙與葡萄牙等歐洲國家，近年來已經相繼立法保障員工下班後有拒接雇主或上級透過電子郵件、手機簡訊等進行交代工作權利。根據《彭博社》、澳媒《天空新聞》報導，澳洲就業和勞資關係部長伯克（Tony Burke）今（4）表示，澳洲政府已針對相關立法向商業團體進行諮詢。
伯克指出，這項改革旨在限制員工「沒有加班費的加班時長」，他強調官方非常清楚雇主們有合理理由希望在工作時間外仍能夠聯繫到員工，「我們會確保這仍受到保護」，並稱立法內容包含在尚未輪班時向員工致電、下班後寄送不需要立即回覆的電子郵件等。
不過代表僱主的澳洲工業集團（Australian Industry Group）表示，這項法條修正案幾乎是「憑空而來」。澳洲工業集團執行長威洛克斯（Innes Willox）就告訴《澳洲廣播公司》，現況是不可能在立法通過前短短5天內就得到解決，並稱他們需要時間來解決這個問題。
威洛克斯坦承，若員工在加班後並無得到合理報酬或加班費，這確實是個不該發生的問題，但這必須和立法限制之間保持平衡，他反問若立法通過以後，「如果工作場所發生火災時，員工是否有權利不接聽電話呢？」