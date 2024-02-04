年終僅送彩券！中國多家企業年會縮水　騰訊老闆還改穿350元毛衣

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文章列舉不少「年會縮水」的案例，例如有公司要求員工分攤酒錢和飯錢，也有企業開出的年終獎品是價值人民幣4元的運彩一張和半天的帶薪休假，還有公司因為沒錢主辦而要求員工們共體時艱貼錢去辦，甚至有年會現場指裝飾了幾顆氣球、桌上擺著看起來快發霉的瓜子和橘子，模樣相當冷清。
相較於2017年阿里巴巴創辦人馬雲在年會上，高昂地喊出「再過19年，我們希望能夠建設全世界第五大經濟體」的目標，或是隔年萬達董事長王健林稱，「大概再有個幾年，萬達的租金收入就能達到1000億元」等信心喊話，今年年會上企業高層們的演講內容都更顯得更加保守。
不久前剛舉行的騰訊年會上，騰訊聯合創辦人兼首席執行長馬化騰就一改過去「墨鏡+金項鍊」或在台上大唱hiphop的高調慶祝，這次上台致詞時僅身穿一件樸素的紅色毛衣，沒想到卻被眼尖網友發現電商平台同款售價僅人民幣79.99元，相當新台幣350元。
《鳳凰網科技》報導稱，該紅色毛衣評價並不好，目前僅賣出200件，還有買家評論稱「穿一天就起毛球、掉毛」，還有買家抱怨洗完就縮水；《證券時報》則稱，馬化騰在年會上還全面點評了騰訊旗下各個業務，先稱「視頻號」不負眾望將全力發展視頻號直播電商，但隨即稱遊戲這項業務過去一年内受到了很大挑戰，「新生代遊戲公司層出不窮，從玩法類到内容類的轉變一時無所適從，友商不斷產出新品，我們就好像毫無建樹的感覺，也推出了新品，但沒有想像中那麽好。」
另外，就連開發抖音、Tiktok等產品的字節跳動企業，今年年會也始終難逃檢討陰霾。字節跳動CEO梁汝波就在年會中直言，公司作為一個組織正在變得平庸，並將「始終創業，逃逸平庸的重力」列為年度關鍵字。