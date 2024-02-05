同車親戚都死了！巴勒斯坦女童受困加薩　與2名救援人員一同失蹤

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紅新月會從通話當下的情況推斷，女童身邊6名親人恐已全部死亡，當天稍晚，紅新月會救援人員尤塞夫（Yousef Zeino）和阿海梅德（Ahmed al Madhoun）前往女童所在地尋人，隨後便失去聯繫。
欣德的母親維薩姆（Wissam Rajab）表示，當坦克逼近他們的居住地時，一家人決定逃離，由於當時天氣不好，她就把女兒和叔叔、嬸嬸及其他幾個孩子一起放進車裡，她自己和欣德的祖母則步行逃離。
維薩姆說，1月29日曾和女兒短暫通話，電話中可聽見女童的15歲表姐拉揚（Layan Hamadeh）驚呼：「他們瞄準我們開槍，坦克就在我們旁邊，我和欣德都受傷了，家人都死了，我不想死。請叫救護車來救我們，我很害怕」，接著傳出一陣槍聲，電話頓時斷線。
維薩姆一度以為他們都被殺了，但當她再次嘗試撥打電話時，欣德接起來了，說道：「我還活著，但拉揚犧牲了，她頭部中彈，渾身是血。媽媽，恐怕他們都死了，來接我吧！」而她也只能安慰女兒：「蓋住拉揚的臉，不要看，然後坐在車的地板上躲起來，你是個勇敢的女孩」。
隨後為了讓紅新月會可以聯繫上女兒並進行救援，維薩姆忍痛掛掉電話，沒想到母女就此失去聯繫：「欣德說她很痛，她的手臂、腿和背部都受傷了」，並懇求國際和人權組織伸出援手：「欣德累了，請救救她，她是一個面對軍隊的小女孩。」
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