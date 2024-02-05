重奪中國手機市場銷量冠軍 傳華為9月將推Mate 70與iPhone16抗衡
市場調研機構「Counterpoint Research」4日引用最新數據表示，華為在2024年前2週，以中國手機市場銷售第一的成績強勢回歸。另有消息指，華為9月將再推出新品Mate 70，預計與預計同期上市的iPhone16角逐市場大餅。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，2019年被制裁以來，華為銷售量一直處於下降狀態，因此本次登頂，意味著重新獲得中國市場冠軍寶座。其中，Mate 60系列是華為近期成功的關鍵因素，也要歸功於強大的品牌忠誠度以及HarmonyOS操作系統的推出。
「Counterpoint Research」的研究數據也顯示，蘋果在2023年上半年保持了中國市場的領導地位。然而，從2023年第3季開始，蘋果的市場份額開始被華為和其他中國品牌瓜分。華為Mate 60 Pro透過自主研發的麒麟晶片、衛星通話等創新功能，成為拉動華為出貨復甦的「領軍機型」。
報導提到，為了延續Mate 60系列熱潮，華為正積極研發Mate 70系列，可能會搭載全新的麒麟晶片、四曲面2K螢幕等，還有望引入5.5G技術。Mate 70初步定檔於9月發布，料將成為iPhone 16系列的強勁對手。