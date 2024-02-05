一片歌手演過《玫瑰瞳鈴眼》！53歲依然美麗 老公竟是天團偶像
演藝圈中有許多歌手只出過一張專輯，就讓人印象深刻，臉書懷舊社團「報時光｜老派收藏」昨（4）日PO出一張女星的照片，有些人對她印象停留在戲劇；有些人記得她出過唱片，但無人不知的是，她的老公是五月天的冠佑，而她是類戲劇演員、歌手王行芝。
記者薛羽彤／綜合報導
現年53歲的王行芝曾發行過唱片《愈來愈亮的双眼》，當時還是卡帶時期，封面照濃眉大眼清純的模樣，是標準的美女一枚。不過，有不少人對她的記憶點是類戲劇演員，王行芝曾演過類戲劇《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》，還有電視劇《親親，你是我的寶貝》、《天地情緣》。
不過，王行芝廣為人知的身分不是演員和歌手，而是天團五月天鼓手冠佑的老婆，王行芝和冠佑從小學到高中都念同一所學校，在畢業後因父母介紹才相識。2006年兩人結婚，同年10月女兒「小玫瑰」出生；2009年再產下二女兒「小薔薇」，王行芝婚後也淡出演藝圈，過著一家四口的日子。
王行芝勾起不少6、7年級生的回憶，紛紛點出她的作品，「鄭進一的鬼故事女主角」、「冠佑的老婆，她年輕的時候很漂亮也是個演員」、「猛鬼食人胎」、「嫁到好老公不用再唱了」。
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