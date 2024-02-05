中國股市狂跌！官媒逆風「國家氛圍樂觀向上」 讚歌被改編酸到爆
中國股市持續疲軟，滬指盤中一度跌破近4年新低，三大指數齊跌並創波段新低，不少股民大吐苦水，甚至湧入美國大使館微博一篇介紹保育長頸鹿的文章洗版，拜託美國「救救A股」、「年過不下去了」，大使館微博甚至被稱為中國人的「哭牆」。而中國官媒一篇吹捧國家經濟與社會氛圍樂觀的文章也遭惡搞改編，藉此諷刺北京。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》報導，中國經濟經歷房地產低迷、消費不振以及通縮壓力等多重打擊，而官方推出的一系列「救市」措施，顯然未能提振市場信心，這種時候，官媒《人民日報》還刊出一篇題為《整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍》的文章，引述德國共產黨國際關係書記科佩（Renate Koppe）專訪內容，讚揚中國在增進民生福祉方面取得新成就，共同富裕取得新成效，聲稱：「中國在住房、醫療、教育和基礎設施等方面的進步明顯，人民的整體生活水平得到很大提升。整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍，給我留下深刻印象。」
然而，這篇文章看在廣大中國民眾眼裡，堪稱「年度最佳笑話」，不少人都直言：「人民日報實在找不到人拍馬屁，只能找個德共自己的同志來給自己吹一吹，國家形勢永遠大好，總書記永遠正確」、「我也想找個樂觀向上的氛圍待會，哪裡有？」
沒過多久，一篇題為《整個魯鎮都洋溢著樂觀向上的氛圍》的網路文章，也經由微信朋友圈等途徑被大量轉發。該文借重現魯迅筆下「孔乙己」所在魯鎮的人物對話，嘲諷《人民日報》，文中打著：「在上海送外賣，3年賺了100萬，不僅把家裡的債還完了，還準備回家蓋新房」、「大盤只是技術性回調，下跌只是為將來積蓄更多能量」、「炒股票就是賭國運」、「國家經濟一片光明，國家股市遍地是黃金」。
報導提到，該篇文章現已遭到刪除，在微博上輸入「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」，得到的答案卻是「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」，也讓中國民眾不禁感嘆：「法律法規和政策不允許整個國家樂觀向上」。