MLB／金鶯交易來Burnes還不夠！傳白襪強投Dylan Cease也在名單中

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據傳金鶯向白襪提供了與釀酒人隊的Corbin Burnes交易案「基本相同的方案」，外加上一名額外的農場球員。金鶯隊的農場眾所皆知，有著相當多吸引人的年輕好手，上個賽季也是靠著一票年輕球員拿下單季百勝成績，並闖進季後賽，但白襪會不會就此心動，也有待後續觀察。
而幾天前針對Corbin Burnes的交易案，金鶯隊的執行副總裁兼總經理Michael Elias也提到，儘管失去很多年輕有潛力的人才，但是為了提升球隊戰力，他必須要這麼做。Michael Elias受訪時表示：「我們放棄了很多優秀的年輕人才，以及一些將在新賽季替金鶯做出貢獻的球員。」
「所以我的意思是，交易這是一個冒險的舉動，但對雙方來說都是有利的，我們不一定會強迫一定要交易，但我們的目標是能夠補強先發輪值。我當然認為像Corbin Burnes這樣賽揚等級的強投，和他的表現有資格讓我們這樣做，我們如果只是原地不動、找不到更好的方法增強球隊，我們就只能去玩遊戲了。」Michael Elias說道。
至於現年28歲的Dylan Cease，自從2019年首度登上大聯盟後，就成為白襪隊陣中先發輪值的一員，去年賽季儘管狀態普通，整季繳出7勝9敗、防禦率4.58成績單。
不過Dylan Cease招牌的三振能力依舊相當亮眼，177局的投球局數中，送出214次三振，Cease將直到2025年賽季結束後，才會正式成為自由球員。
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