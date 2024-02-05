MLB／「龍哥」Longoria下一步！傾向繼續奮戰　生涯2000安快達陣

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在此期間，Longoria繳出優異的0.283/.361/.521打擊三圍，同時每年都能夠獲得MVP選票，並獲得2次金手套獎、1次銀棒獎和2008年年度最佳新秀獎。Evan Longoria在坦帕灣作為球隊的當家門面球員，度過了近10個賽季，為光芒隊出場1435場比賽，不但攻擊端發揮出色，同時靠著優異的防守能力，持續穩健鞏固球隊三壘防區。
自光芒隊轉戰巨人隊後，Evan Longoria並在去年賽季以自由球員身份，轉戰響尾蛇隊，起初表現不錯，在出賽74場比賽中，就打出11支全壘打，繳出0.223/.295/.422的打擊三圍。不幸的是，Longoria在7月下旬因下背部拉傷，導致他必須休息一段時間，傷癒復出後卻表現非常掙扎，打擊率僅0.171、上壘率27.1%，也讓人不禁思考，新賽季Longoria還會不會披上球衣繼續奮戰。
考慮到Evan Longoria的年齡和漫長傷病史，他在賽季末的掙扎不能完全被忽視，但對於需補強角落內野的球隊來說，Evan Longoria仍會是不錯的選擇。而從Longoria的角度來看，目前的職業生涯總安打數為1930支，距離生涯2000安僅差70支，目標已相去不遠，或許會是Longoria繼續打很大的誘因之一。
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