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MLB／「龍哥」Longoria下一步！傾向繼續奮戰　生涯2000安快達陣

▲美國職棒MLB亞利桑那響尾蛇內野手Evan Longoria還要繼續打。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒MLB亞利桑那響尾蛇內野手Evan Longoria還要繼續打。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB亞利桑那響尾蛇內野手Evan Longoria，目前正在對於新賽季是否要繼續以球員身分，在場上持續奮鬥進行思考。根據去年十月的報導指出，當時Evan Longoria表示，儘管尚未決定是否要退役，但他傾向繼續維持球員身分，目前生涯已累計1930安，再70安就能達陣生涯2000安里程碑。

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Evan Longoria作為在大聯盟打滾超過16個賽季的老將，是在2006年選秀會上，以第3順位被光芒隊前身魔鬼魚隊給選中，並迅速地在大聯盟中嶄露頭角，在他的前3個大聯盟賽季上，每個賽季Longoria都靠著優異的表現，成功入選全明星賽。

在此期間，Longoria繳出優異的0.283/.361/.521打擊三圍，同時每年都能夠獲得MVP選票，並獲得2次金手套獎、1次銀棒獎和2008年年度最佳新秀獎。Evan Longoria在坦帕灣作為球隊的當家門面球員，度過了近10個賽季，為光芒隊出場1435場比賽，不但攻擊端發揮出色，同時靠著優異的防守能力，持續穩健鞏固球隊三壘防區。

▲Evan Longoria，過去是光芒隊精神領袖。（圖／美聯社／達志影像）
▲Evan Longoria，過去是光芒隊精神領袖。（圖／美聯社／達志影像）
自光芒隊轉戰巨人隊後，Evan Longoria並在去年賽季以自由球員身份，轉戰響尾蛇隊，起初表現不錯，在出賽74場比賽中，就打出11支全壘打，繳出0.223/.295/.422的打擊三圍。不幸的是，Longoria在7月下旬因下背部拉傷，導致他必須休息一段時間，傷癒復出後卻表現非常掙扎，打擊率僅0.171、上壘率27.1%，也讓人不禁思考，新賽季Longoria還會不會披上球衣繼續奮戰。

▲前巨人明星三壘手Evan Longoria，還要繼續打（圖／美聯社／達志影像）
▲前巨人明星三壘手Evan Longoria，還要繼續打（圖／美聯社／達志影像）
考慮到Evan Longoria的年齡和漫長傷病史，他在賽季末的掙扎不能完全被忽視，但對於需補強角落內野的球隊來說，Evan Longoria仍會是不錯的選擇。而從Longoria的角度來看，目前的職業生涯總安打數為1930支，距離生涯2000安僅差70支，目標已相去不遠，或許會是Longoria繼續打很大的誘因之一。

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