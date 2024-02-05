台灣人春節平均胖2公斤！年貨「熱量排行」出爐 營養師6招聰明吃
據國民健康署「國人於春節期間體重控制調查」，每年春節期間，有63％民眾過年期間不會特別注意體重，41％台灣人過年期間體重增加，平均約增加1.7公斤，營養師彭逸珊則分享年貨「熱量地雷排行」，其中開心果美100克含602大卡拿下冠軍，營養師高敏敏也提醒民眾，年節進食需做到控制份量、食物代換的原則，才能避免肥胖纏身。
記者張志浩／綜合報導
彭逸珊指出，過年期間，大家容易變成沙發馬鈴薯，或坐上牌桌摸兩圈，不自覺得嗑掉一包餅乾、吃下高熱量的零食，過年後體重再見高峰，才又許下每年的新年新希望是減重成功，對此她也分享10種常見年貨的熱量。
🟡年貨熱量排行（每100克）
1、開心果：602大卡
2、蜜汁腰果：593大卡
3、瓜子：513大卡
4、花生麻捲：504大卡
5、牛軋糖：440大卡
6、核棗糕：425大卡
7、沙其瑪： 327大卡
8、肉乾：330大卡
9、黑糖發糕：231大卡
10、紅豆年糕：225大卡
過年想要避免肥胖，年貨絕對要少吃、控制份量，營養師高敏敏則提及，指出吃年夜飯時，「全穀雜糧」吃8分滿碗即可，若菜色中有米糕、八寶芋泥，應盡量換成雜糧類、糙米、大麥、南瓜、芋頭、山藥、菱角、紅豆等食物；「蛋豆魚肉」吃1個手掌大小厚度較剛好，若有蹄膀、東坡肉、肥腸、獅子頭、臘肉、香腸等，可替換為鮮蝦、花枝、魚、牛腱、雞肉、豬里肌；「蔬菜」則要吃1.5個拳頭的份量，無論是火鍋菜、擺盤菜、花椰菜、香菇、掛菜等都對身體有所幫助。