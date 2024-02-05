春節出國旅遊2大保險不可少 國內自駕遊再加保這險更安心
農曆春節連假長達7天，不少民眾早已規劃旅遊行程，為讓出遊更有保障，產險業者建議，民眾出國旅遊可事先投保「國外旅平險」及「旅遊不便險」，如為國內自駕遊或經常行駛國道，則可於投保第三人責任險時再附加「國道增額險+國道拖吊險」，降低旅途中突發狀況造成的損失。
記者顏真真／台北報導
富邦產險表示，網路投保「國外旅平險+不便險」專案，除身故失能、傷害醫療外，另有海外突發疾病保障，更涵蓋6大旅遊不便險保障，包括班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等。以投保最完整的「XL方案」為例，如不幸遇到班機延誤，保期內最高可賠1.2萬元，行李延誤則每次給付1萬元。配合法規開放，富邦產險亦提供父母能為未滿7歲以下子女網路投保，無須回傳要保書，讓網路投保服務更便利。
此外，無論是國內自駕之旅或前往機場的路上，需長時間行駛國道，道路風險也相對增加，除了強制險以外，投保汽車第三人責任險時，富邦產險建議民眾可再附加「國道增額險+國道拖吊險」，其中「假日或國道增額保障」可擁有加倍保障，而「國道拖吊交通費用補償險」則是讓車主行駛高速公路或快速道路時，避免發生碰撞事故或車輛故障，導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場之交通費用補償，事前規劃投保汽車相關保險，讓行車多一份保障。
產險業者強調，除了事先安排旅遊行程、蒐集當地旅遊資訊以外，投保「旅平險」及「旅遊不便險」可轉嫁相關風險，減少因班機延誤、行李延誤等狀況導致的不便。另外，對於假期開車旅遊的民眾，加保「國道增額險+國道拖吊險」，根據自身需求選擇合適的保險方案，讓旅遊期間的保障更全面。