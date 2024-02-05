周天成罹大腸癌僅34歲！有「8大徵兆」恐已末期：定期健檢很重要
台灣羽球一哥周天成昨（4）日在 BWF 超級300系列泰國羽球大師賽奪冠，不過今年剛滿34歲的他，卻透露自己去（2023）年卻被診斷出罹患大腸癌初期，所幸及早治療，術後恢復狀況良好。國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪表示，除了定期做篩檢，若出現腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等，都是大腸癌常見的8大徵兆。
記者張志浩／綜合報導
周天成表示，近3年並不做過健康檢查，去年做完大腸鏡後才發現罹患大腸癌，但還好有及早發現，經由手術順利切除，楊純豪指出，若第一期病患在手術治療下，治癒率能夠有95%以上，因此儘早診斷才是最佳解法，若已經出現腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸癌可能已突破第一期，嚴重者甚至恐為第四期。
林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也指出，由於飲食西化、食品添加物等因素，大腸癌發生的年齡也逐漸年輕化，「早發型大腸癌」的評斷標準為「診斷時小於50歲」，由於全球案例愈來愈多，美國也建議將大腸癌篩檢年齡下修到45歲，「飲酒」更成為大腸癌出現早發性的一大主因，風險直逼1.2倍。
台北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師黃聖捷強調，大腸癌治療方式不斷進步，病患如果能及早發現，前三期治癒率平均能達7成左右，即便第四期腫瘤轉移，仍然有機會藉著化療配合標靶藥物，在多專科合作下切除腫瘤；黃聖捷強調，當身體出現疑似症狀時，應立刻安排檢查，縱使罹癌，勇敢面對都能有良好的治療成果。