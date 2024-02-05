英國在台辦事處公布最新企業調查　78%企業樂觀看待台灣經濟

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該調查另顯示，50%受訪英國企業表示，台灣在先進科技的強項是吸引他們來台投資的主因，其中半導體、能源和先進工程是受訪企業認為台灣最具成長潛力和投資機會的產業。
受訪的英國企業亦表示，期望台灣行政機構提升數位化程度並提高效率，同時呼籲相關當局制定更明確的再生能源政策。受訪企業關心的其他議題還包括能源供應是否充足，以及兩岸關係對商務的影響。此外，也期望改善進口流程，使台灣與國際標準接軌。
英國在台辦事處指出，該調查是在英國與台灣於2023年11月8日簽署台英提升貿易夥伴關係協議（Enhanced Trade Partnership Arrangement，ETP）後進行。63%受訪企業認為，已簽署的ETP協議對他們的對台業務將有正面影響。該調查也詢問受訪企業對雙向投資、數位貿易，以及再生能源與淨零碳排等ETP三大優先領域的看法，收集到的資訊將有助於提供持續進行協商的台英雙邊參考。
英國在台辦事處代理代表嚴濤暮表示，2023年是台英合作具有里程碑意義的一年，英國和台灣之間締造了許多新的「第一」紀錄，包括11月簽署了歷史性的第一份ETP協議、7月簽署了台英醫衛合作瞭解備忘錄、7月還舉行了第一屆台英半導體對話會議、9月台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）首度展示英國主題館，以及啟動了新的台英創新研發合作計畫，相信2024年將會看到台英貿易投資關係更進一步成長。