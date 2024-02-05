祈錦鈅產女「1個月火速開機」！強迫老公避孕 恩愛次數害羞曝光
藝人祈錦鈅今（5）日出席公益活動陪伴長輩們一起圍爐，同時也是她和圈外老公「阿翰」首次合體露面。面對鏡頭，老公顯得緊張又害羞，結果祈錦鈅大方坦承，她生完女兒後才一個月就火速開機，老公也在一旁害羞笑說，都是他主動的，一個禮拜固定繳2、3次功課，但祈錦鈅堅持避孕，暫時還沒有要生第二胎的打算。
記者詹鎰睿／台北報導
祈錦鈅今出席紅心字會舉辦的陪伴長輩圍爐公益活動，也為他們夫妻倆搶先體驗，回娘家的過年氛圍。談到即將要到婆家吃團圓飯，祈錦鈅表示很緊張，幸好婆婆都很挺她，不僅願意替她準備月子餐，面對親戚們閒言閒語，婆婆僅回：「我不管什麼新聞，她就是我媳婦，在我面前好就好，其他關我什麼事。」讓祈錦鈅相當感動。
祈錦鈅笑說，婆婆個性很隨興，雖然沒有同住，但常常跑過來串門子，看看孫女，讓她覺得很可愛。談到是否開機了沒？祈錦鈅害羞回答，「有！」而且生完一個月就達成任務，目前一個禮拜大約繳2、3次功課。
有趣的是，祈錦鈅在家衣服穿得比較少，常讓老公慾火難耐，好幾次把老公趕走。老公也說，「都是我主動，男生一定要主動的吧！」談到第二胎？祈錦鈅表示，她現在堅持要求老公避孕，希望等到女兒2、3歲會走路的時候，才會有第二胎的打算。
搶想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁