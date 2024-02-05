瀝水測吉凶！日清將「泡麵變籤桶」吃麵看運勢 網讚：天才發想
發明「世界上第一款杯麵」的日清食品雖然有著悠久歷史，但仍不斷有新的發想。日清食品近來就分享了一個新奇的發想，在泡麵的瀝水孔旁標示「吉」與「凶」等文字，讓泡麵杯搖身一變可以預測吉凶的籤筒，在倒熱水的時候，滑出的麵條就能測出今日運勢，彷彿日本神社抽「運勢籤」的翻版。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，日清集團旗下的炒泡麵品牌「日清焼そばU.F.O.」近來在社群平台X（舊稱推特）上分享了照片，雖然看起來就是泡麵的瀝水孔，不過仔細一看，可以發現每個孔洞上都寫上了大凶、小吉、大吉等文字，而被擠出的黃色麵條，就像是到神社去搖籤後，籤桶掉出的籤一樣，從泡麵杯中觀察麵條的出口位置，進而推測自己的運勢。
目前這則貼文已經獲得52萬人按讚，觀看次數更超過2700萬。網友紛紛在貼文底下大讚「這讓瀝水變得很有趣」、「感覺抽到大吉的難度很高」、「就算麵條被倒出來，也會覺得很好玩」，還有網友開玩笑稱「感覺有人會因為抽到凶去客訴」，不過也有網友笑稱要為了抽到大凶而去買來吃。
日清食品的公關人員表示，許多人泡麵時都有麵條冒出瀝水孔的經驗，因此他們才突發奇想，嘗試把瀝水孔變成籤筒。「我們收到的正面回饋比我們預期的要多，因此感到非常高興。」至於商品是否會實際上市販售，他表示，「這只是一個想法，我認為如果這樣的產品存在的話會很有趣」，並稱現在有技術上的課題待處理。如果收到大量迴響，就會積極考慮商品化。