吉需救援！他帶63隻吉娃娃「同住車上」超擠 小毛球塞爆畫面曝光
吉需救援！美國德州一名飼主無家可歸，竟將63隻吉娃娃飼養在轎車內，一坨一坨小毛球擠滿車子，畫面十分誇張。而當地動物救援組織接獲通報後，也趕緊出動救援，目前組織已將63隻吉娃娃全數救出，狗狗們分別被送往當地6所不同的庇護所或收容中心等待新家。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，美國動物救援組織在2週前接獲通報，一名飼主因為無家可歸，竟將63隻吉娃娃塞在2台轎車內飼養，組織負責人調查後還發現，狗狗每天只會被放出去散步幾小時，很有可能一輩子都要在車上生活，因此組織立即出動救援。
組織負責人透露，該名飼主還試圖將這63隻吉娃娃擠進同一台車，以方便他同時監視，行徑相當離譜。目前動物救援組織已經將狗狗全數救出，吉娃娃們送醫檢查後，獸醫診斷這些狗狗先前沒有接受過醫療護理或疫苗接種，但所幸健康狀況算良好，只有部分狗狗身上有跳蚤問題。
組織負責人也表示，目前這63隻吉娃娃，已經被送往當地6所不同的庇護所或收容中心等待新家，希望會出現善良的家庭收養牠們，給吉娃娃們一個全新的生活。63隻吉娃娃擠在車內的畫面曝光後，也讓網友紛紛直呼「可憐的狗狗們」、「吉度擁擠」、「好險獲救了」、「63隻狗養在車內是怎麼想的」。