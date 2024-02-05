MAMAMOO輝人首次SOLO登台粉絲福利曝！美聲被譽「Vocal音源女王」

南韓實力派女團MAMAMOO出道10年，由頌樂、玟星、輝人及華莎4位成員組成，她們獨具特色的四人四色美聲，也讓組合累積了不少粉絲，成員輝人於2021年宣佈不續約後，隨即展開個人活動。而被譽為「Vocal女王音源強者」的輝人也迎來她10年音樂生涯中的首次SOLO世界巡迴演唱會《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND]》，而她即將在4月20日登上「TICC台北國際會議中心」，憑藉獨特嗓音和出色的唱功讓全台MOO MOO（粉絲名）既激動又期待。
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輝人在去年10月發行了個人首張正規專輯《IN the mood》，她表示非常渴望製作好的專輯，所以準備專輯的時間很長，在整體視覺亦展現了致命的性感夢幻風格，而她努力的成果不僅躍上超過10個國家及地區的榜首，過去輝人推出的合作曲或迷你專輯中，也曾有多首歌曲獲得冠軍，並且有著「天使吻過的嗓音」稱號的輝人，也為多部超火韓劇《機智醫生生活》、《衣袖紅鑲邊》、《換乘戀愛（第二季）》、《酒鬼都市女人們（第二季）》等獻唱OST，是名副其實的人氣歌手。
此次獨自來到台北巡演，輝人準備了更加炙熱、完整的 Live 表演，將粉絲的期待拉到最高，日前2月份將在首爾舉辦的演唱會門票開賣即售罄，展現了輝人無法抗拒的魅力，這次她煥然一新的演出準備狙擊全球的MOO MOO們！