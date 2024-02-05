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MAMAMOO輝人首次SOLO登台粉絲福利曝！美聲被譽「Vocal音源女王」

▲MAMAMOO成員輝人，於2021年與前公司約滿不續約後，隨即展開個人活動，並開啟了她的首次SOLO世界巡迴演唱會，將於4月20日來台與粉絲見面。（圖／希林國際提供）
▲MAMAMOO成員輝人，於2021年與前公司約滿不續約後，隨即展開個人活動，並開啟了她的首次SOLO世界巡迴演唱會，將於4月20日來台與粉絲見面。（圖／希林國際提供）

記者張芸婷／綜合報導

南韓實力派女團MAMAMOO出道10年，由頌樂、玟星、輝人及華莎4位成員組成，她們獨具特色的四人四色美聲，也讓組合累積了不少粉絲，成員輝人於2021年宣佈不續約後，隨即展開個人活動。而被譽為「Vocal女王音源強者」的輝人也迎來她10年音樂生涯中的首次SOLO世界巡迴演唱會《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND]》，而她即將在4月20日登上「TICC台北國際會議中心」，憑藉獨特嗓音和出色的唱功讓全台MOO MOO（粉絲名）既激動又期待。

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▲MAMAMOO過去以4人體制活動，團員陸續約滿離開公司後，紛紛展開SOLO活動，輝人（左二）也開啟了世界巡迴演唱會，將與各地粉絲見面。（圖／MAMAMOO IG）
▲MAMAMOO過去以4人體制活動，團員陸續約滿離開公司後，紛紛展開SOLO活動，輝人（左二）也開啟了世界巡迴演唱會，將與各地粉絲見面。（圖／MAMAMOO IG）
輝人在去年10月發行了個人首張正規專輯《IN the mood》，她表示非常渴望製作好的專輯，所以準備專輯的時間很長，在整體視覺亦展現了致命的性感夢幻風格，而她努力的成果不僅躍上超過10個國家及地區的榜首，過去輝人推出的合作曲或迷你專輯中，也曾有多首歌曲獲得冠軍，並且有著「天使吻過的嗓音」稱號的輝人，也為多部超火韓劇《機智醫生生活》、《衣袖紅鑲邊》、《換乘戀愛（第二季）》、《酒鬼都市女人們（第二季）》等獻唱OST，是名副其實的人氣歌手。

此次獨自來到台北巡演，輝人準備了更加炙熱、完整的 Live 表演，將粉絲的期待拉到最高，日前2月份將在首爾舉辦的演唱會門票開賣即售罄，展現了輝人無法抗拒的魅力，這次她煥然一新的演出準備狙擊全球的MOO MOO們！

▲輝人《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD 〔BEYOND〕》台北場演唱會票價曝光。（圖／希林國際提供）
▲輝人《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND]》台北場演唱會票價曝光。（圖／希林國際提供）
輝人台北場演唱會門票將於2月18日中午12點在KKTIX網站開賣，全場以實名制購票，票價為新台幣5600／4600／3600／2800元四種。

另外，此次台灣主辦希林國際，也祭出了多項粉絲福利，凡於3月31日前購票的粉絲，有機會使用一元加購享有與輝人1:1合照、會後歡送、1:10團體合照、輝人親筆簽名海報及小卡等福利。2月15日中午12點之前，免費註冊成為希林希波會員，更可享有前一天優先購票權利，詳情可在主辦單位「希林國際臉書粉絲專頁」查詢。

▲輝人《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD 〔BEYOND〕》台北場演唱會粉絲福利項目及參加辦法公開。（圖／希林國際提供）
▲輝人《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND]》台北場演唱會粉絲福利項目及參加辦法公開。（圖／希林國際提供）
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