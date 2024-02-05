MLB／大谷翔平隨扈陣仗超龐大！日網熱議：「他是1000億的至寶」
美國職棒MLB洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，昨（4）日出席道奇球迷見面會時，身旁除了大家最熟悉的翻譯水原一平之外，身旁還跟著7個人，疑似是大谷的隨扈團隊，龐大的陣仗也讓不少日本網友驚訝，直呼「大谷就是價值1000億日圓的世界至寶」，必須好好珍惜與保護。
記者陳品翔/綜合報導
大谷翔平在休賽季以10年7億美金（約220億新台幣），重磅加盟洛杉磯道奇，也是大聯盟史上最大張合約。而道奇隊昨天也舉辦一年一度的球迷日，3萬5千張門票全數售罄，許多球迷都是為了搶先目睹，大谷翔平穿著道奇隊球衣的英姿而來，而大谷不論走到哪裡，總是引起球迷驚呼連連，球隊為了保護他，也派出了眾多隨扈人員緊跟在大谷身邊。大谷身旁除了水原一平之外，還有2位警察、4位保全人員還有1位球團人員，就是為了保護這名超級球星的人身安全。
然而因為右手肘動刀的關係，新賽季大谷翔平將不會以投手身分出賽，本人在見面會上也親自對於投手身分問題給出肯定的回應。「新賽季在打擊方面我沒有任何限制，但在投球方面會謹慎進行。我預計在春訓時，才會進行相關傳接球的訓練，本賽季大家應該只會看到我站上打擊區，並不會投球。」大谷翔平說到。
休賽季時間大谷翔平一直都在道奇球場練球，接下來在亞利桑那春訓時，大谷會藉由發球機進行相關的打擊練習，讓右手肘的狀態逐步恢復，同時能夠應付投手的來球，他也希望自己能在2025年重新站上投手丘，繼續用二刀流的身分在場上奮戰。
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