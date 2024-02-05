MLB／「宇宙道奇」太狠了！先發補強不夠 　傳還想要Shane Bieber

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根據的Juan Toribio說法，道奇隊在去年12月引進山本由伸和Glasnow之後，俱樂部「研究」了Corbin Burnes、Dylan Cease、Shane Bieber和Jesus Luzardo關於交易的可行性。然而Burnes已在先前被交易至金鶯隊，而Dylan Cease在休賽期初期頻繁與道奇隊眉來眼去之後，如今在開幕戰之前，似乎轉隊的機率越來越低。另一方面，Shane Bieber和Jesus Luzardo今年休賽季尚未公開與道奇隊有聯繫，目前尚不清楚道奇隊是否在James Paxton加入之後，還會持續出手網羅這兩名投手，但對於今年冬天聯盟最具侵略性的球隊來說，這兩位投手肯定會是一個道奇隊希望能夠得手的球員。
現年28歲的Shane Bieber，相對於他自己的高標準來看，去年正經歷著一個相當低迷的賽季，由於手肘發炎關係，去年賽季Bieber只先發出賽了21場，戰績6勝6敗，防禦率為3.80。儘管如此，這位兩屆全明星和2020年美聯賽揚獎得主，在過去五年大聯盟賽場上，仍然是聯盟中最頂尖的先發投手之一。Shane Bieber先前還曾表示，如果他被交易，他會願意與新球隊商討續約事宜，這意味著得到Bieber的球隊，將有機會長時間擁有一名相當穩定的先發投手。
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