金佩姍除夕夜將重現〈一代女皇〉 許效舜笑稱「根本媽祖出巡」
三立、中視的除夕特別節目《超級華人風雲大賞》其中一段表演「經典戲劇主題歌曲」由「一代女皇」金佩姍帶來經典的八點檔戲劇主題歌曲，帶領觀眾搭配畫面，乘著時光機，重返八、九零年代的美好戲劇年代。金佩姍不僅在節目上重現經典曲目，更是準備以往個人演唱會上最經典、最絕代風華的全套女皇袍，為的就是能夠帶給觀眾最佳的視覺饗宴，許效舜一看到金佩姍的華服出場時，還開玩笑說她是「媽祖出巡」。
記者張一笙／綜合報導
金佩姍當年一共唱了29部八點檔主題曲，首首都是經典，其中28部是中視的戲劇。近幾年金佩姍的重心都以家庭為主，距離上次登上除夕節目已有6年之久，因為太久沒在電視上露臉，因此家人及粉絲都非常期待期待能看到她再次登上大螢幕演出。
今年已64歲的金佩姍，不僅身材維持得相當好，為了演出還瘦了10公斤，當被問到如何保持身材還能減重，金佩姍不藏私地表示，除了來教練協助做重訓、做皮拉提斯，每天還會走路一萬步，並且深蹲100下。同時還會遵照營養師指示，先喝湯、吃菜再吃肉，並且盡量吃原型食物，就這樣乖乖吃就養成了習慣，現在自己覺得穿什麼衣服都很好看！
三立都會台、三立台灣台以及中視三台聯播除夕特別節目將於2月9日除夕晚間登場，除了由澎恰恰、許效舜再現經典組合率領的金龍隊，還有曾國城、陳漢典的搭擋領軍紫龍隊，以及首度同台主持賀年節目的王仁甫、季芹夫妻檔代表的赤龍隊，率領眾多明星，要在長達4小時的三龍爭霸戰中，為觀眾帶來精彩的除夕夜。
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