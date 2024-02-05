民眾黨求償百萬 吳崢：財產申報僅76萬、網友再別害我！
立法院長選舉落幕，而綠白針對前一晚電話聯繫一事爭論，雙方各說各話成為羅生門，民眾黨指控民進黨發言體系不實言論，今（5）日下午對發言人吳崢及媒體求償100萬元。對此吳崢下午也出面回應，被問及是否有百萬，他表示就是全國網友敲碗要柯文哲提告，讓柯不得不找個名目告他，自己去年財產申報僅76萬元，若真要賠就破產了，更打趣喊話網友「別再害我了，讓吳崢好好過年！」
記者陳威叡／台北報導
對於「電話門」事件，民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立今日下午在委託律師赴台北地方法院，對於吳崢與2名記者各求償100萬元。
對此吳崢回應，這幾天相信大家都已經把事情真相釐清，當然也尊重民眾黨與主席柯文哲行使法律上的權利，自己態度跟先前一樣，很樂意到法院上還原事實。
吳崢說，民眾黨提告凸顯了是為了要轉移焦點，更是政治動作，從選擇提告民事侵害名譽就很清楚知道，如果自己所言是不正確、不存在的事情，那應該要告刑事的誹謗，但對方知道會不成案，選擇用民事侵害名譽方式，更企圖轉移立法院長選舉保送韓國瑜的事實。
媒體問及是否有百萬，吳崢打趣稱，他向全國廣大敲碗的網友、1450表達嚴正的抗議，就是因為大家一直敲碗要柯文哲告他，製造了龐大的民意壓力，讓柯不得不找個名目告他。
吳崢表示，自己去年選舉財產申報只有76萬元，還不到百萬，若真的要賠錢破產了，反問網友要幫忙賠嗎？喊話網友「別再害我了，讓吳崢好好過年！」