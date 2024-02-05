名家論壇》單厚之／民眾黨要立院早開議，不如先拿出立法計畫

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根據《憲法》規定，立法院每年的會期是二到五月、九到十二月。按照過去的經驗，每屆的第一個會期，開議日的確都會落在二月下旬，主因是立委大洗牌，辦公室都要重新裝潢和安頓。以這屆立委為例，換血的比例將近一半，有超過50間辦公室要重新裝潢，如果太早開議，立委連個可以準備的辦公室都沒有。
第一會期開議晚的原因不僅是因為硬體跟不上，還有非硬體的問題。從2012年以來，總統、立委就一直是併選，為了避免總統當選與就職之間「空窗期」過長的問題，投票都落在1月中，立委從當選到就職只有大約兩週的時間，新科立委要在如此緊迫的時間組建問政幕僚團隊（和選戰團隊不盡相同）就已經非常困難，根本沒有磨合上手的時間，所以也不希望過早開議。
而更根本的問題是，立院太早開議根本無案可審。立法院早年沒有「屆期不延續」的制度，前一屆所有未通過的提案自動留到下一屆，即便提案立委已經卸任、根本無人會繼續推動也掛在帳上，結果就給外界立法院效率不彰、法案堆積如山的印象。
但事實上，有些提案甚至已經擺了十幾年，早已時過境遷、不合時宜，永遠也沒有被審查、通過的可能。後來立法院才借鑒國外、建立「屆期不連續」的制度，換屆時所有沒通過的提案都自動打消，讓立院的積案歸零。也就是說，在2月1日零時，立法院連一個待審法案都沒有。
這對行政部門或連任立委來講沒有太大的問題，只要把上會期所有沒通過的提案再送一遍就成，但新科立委通常就沒辦法這麼快，更何況黃國昌從時代力量到民眾黨，自己的政治光譜已經位移，很多當時他提了沒過的案子，如今應該也不會再提。
立法院法案審議的流程，是先把案子送到議事處，經過程序委員會排案後，到院會一讀（交付委員會審查），委員會才有案子可以審，但如今立法院程序委員會根本還沒開會，如果明天開議，院會大概只有行政院的案子可以付委，立委的提案應該都來不及，16日開議的情況大概也差不多。無案可以審的開議，不過是裝忙欺騙民眾而已。
按照慣例，立法院開議後最先登場的是施政報告和質詢，委員會因為無案可審，所以也多半排的是各部會首長的業務報告和質詢。但現在的行政院其實是「準看守」狀態，從閣揆以降絕大多數都會在520卸任，現在聽陳建仁等一干人說行政部門今年的施政計畫，是當笑話聽嗎？
民眾黨團以百工百業為例，要求儘早開會，至少應該先說清楚，早開會是要做什麼有利於國家社會的事，而不是為開會而開會，表現出一幅只有自己「嗡嗡嗡」，別人都尸位素餐的樣子。民眾黨既然說，新會期會針對國會改革等九大領域提出優先法案，那就應該先把優先法案拿出來，再提早開議的急迫性和必要性。
民眾黨與其偽善的把社會大眾都當成「見不得立委閒」的慣老闆，以廉價的訴求博取掌聲。不如儘早提出自己的立法計畫，告訴社會自己有哪些想要通過的優先法案，又有什麼辦法跟兩黨合縱連橫讓法案能夠順利通過、造福民眾。否則今天最早喊開議，到會期末卻一事無成，就很難看了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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