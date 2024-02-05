華航飛機餐雪恥！攜手頤宮、法朋、東京燈燈庵 打造2024全新菜單
過去常常因為飛機餐不好吃，而挨罵的華航，疫後找上多家知名餐廳合作，進行飛機餐大改造，攜手台灣米其林指南三星餐廳「頤宮中餐廳」、東京名店「燈燈庵」、米其林綠星「陽明春天」、精品甜點界的「法朋甜點烘焙坊」、人氣茶飲品牌「五桐號」以及冠軍麵包「陳耀訓」打造新穎機上料理，華航今（5）日表示，2024年全新菜單在華航班機美味登場。
記者李琦瑋／台北報導
華航提到，同時為歡慶農曆新年，特別於春節期間推出賀歲年味餐點，包含長程航線經濟艙推出「臘味炒飯」或是喜愛蔬食旅客可以預選「猴頭菇香椿八寶飯」等。此外，小年夜至初一期間提供商務艙旅客「法朋－春之戀葡萄柚幕斯檸檬香緹塔」；全艙等旅客也都能品嘗「五桐號－春節蔓越莓雪Q餅」，象徵迎春納福，陪旅客過個好年。
針對2024年全新菜單，華航指出，連續6年摘下台灣米其林指南三星餐廳的頤宮中餐廳，2024新年繼續為華航全艙旅客打造尊榮的機上體驗，豪華商務艙主菜推出「麻婆豆腐龍蝦佐米飯」，搭配「冰皮芝麻綠豆糕」、港式養生甜品「冰糖燉雪梨」。
豪華經濟艙可享用「豆豉蒸肉排煲仔飯」，經濟艙旅客則可品嚐「咖哩蝦仁魚蛋撈麵」，華航台灣出發前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用米其林三星頤宮中餐廳所打造的「頂級粵菜料理」。
華航表示，日本指定航線豪華商務艙／商務艙旅客則可品嚐東京名店燈燈庵，以台灣在地當季食材設計的「慶雲」日式精緻饗宴，主菜以磯昆布扁鱈鹽麴燒，黑毛和牛冬筍佐照燒醬，搭配紅白燻鮭魚大根漬、紅豆飯、草莓茂谷柑牛奶寒天凍等季節當令「旬味」，映繪新春的幸運吉祥。
華航說，獲米其林綠星殊榮的陽明春天，也為喜愛蔬食的旅客推出春天新菜色，商務艙旅客可享用「豆包植物肉佐薑黃拌飯」，以新鮮豆包包覆植物排，淋上新鮮番茄特製的泰式打拋醬，酸甜香濃口齒留香；豪華經濟艙／經濟艙旅客則能選用「松露野菇焗烤燉飯」，一嚐蔬食無負擔的純粹美味。
另外，世界冠軍麵包自1月起在全航線登機，從台灣出發全艙等旅客都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包。
甜點控也能享用到華航與五桐號聯名新品綠茶凍烏龍冰淇淋、草莓蜜香紅茶達克瓦茲等系列甜點及茶品；小年夜至初一期間還可吃到春節蔓越莓雪Q餅。
華航說，在日本航線豪華商務艙／商務艙往東京、名古屋、大阪、福岡的航班上，可選用法朋推出的「葡萄柚慕斯檸檬香緹塔」，農曆新年時也將推出春節限定版，以南島風情清爽迎接新的一年