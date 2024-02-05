葛仲珊出道10年曝喜訊！「皇后回到台北」 3月28日開唱
葛仲珊Miss Ko在去年的金曲獎「女力嘻哈」的舞台上，最後霸氣宣言：「皇后區的皇后終於回到台北」將典禮推向最高潮。如今葛仲珊也實現當日宣言，今（5）日宣布將於3月28日在Zepp New Taipei舉辦出道10年的演唱「Subway Series地鐵大站」，將以紐約街頭派對（Block Party）形式，慶祝嘻哈50年也同時歡慶Miss Ko出道10周年。
記者吳雨婕／綜合報導
葛仲珊10周年演唱會以「地鐵大站Subway Series」為主題，嘻哈來自紐約的街頭，在地鐵上就能體驗到各種街頭藝人表演這文化，這次葛仲珊想把這嘻哈精神傳回台北，除了自己出道以來的經典曲目之外，她也策畫將這街頭派對的文化帶到Zepp New Taipei，讓台北的觀眾享受一場獨一無二的嘻哈派對。
葛仲珊Miss Ko在紐約洋基棒球場參加嘻哈50周年《Hip Hop 50 Live》慶典後，葛仲珊Miss Ko睽違多年再次回歸，將以最道地的紐約味與觀眾見面，把舞台化身為她的嘻哈地鐵，以貫穿紐約皇后區的三條地鐵線Q、N、Z為代表，3月28日「Miss Ko 葛仲珊 - Subway Series地鐵大站」將於Zepp New Taipei舉辦，門票將於2月16日上午11點於拓元售票系統全面開賣，更多資訊可以至葛仲珊Miss Ko官方社群查看或請洽Live Nation Taiwan官網。
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