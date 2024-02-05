《天堂REMASTERED》最強職業將登場！「閃光聖騎」預登活動開跑

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睽違3年，《天堂R》國際服正式推出玩家引頸期盼的全新角色「閃光聖騎」，作為遊戲創建以來第十一個職業，極強控場能力、揮舞雙手劍又能持盾，暈炫技能全開，堪稱《天堂R》史上最強角色。
不同於以往，「閃光聖騎」各方面的能力提升，將為玩家帶來傲視群雄的遊戲體驗！兼具攻擊的強度及抵禦的耐受度，造就「閃光聖騎」多方且全面的綜合強角，成為戰場上的傳奇角色，與過去其他職業不可同日而語。
🟡「閃光聖騎」特色
📍雙手持劍也能拿盾牌：角色可同時持有雙手劍及盾牌，攻擊與防禦兼具。
📍雙手劍攻擊速度不減：雙手劍的攻擊速度媲美單手劍攻擊速度，攻擊速度絲毫不差。
📍控場技能及範圍兼具：多控場技能造就角色極強的控場能力，暈技又為範圍攻擊，攻擊力再升級。
📍聖盾技能加持，血條再加一：聖盾技能扛傷害，等同讓角色再多一條血條，耐受度全面提升。
參加預登活動搶先體驗「閃光聖騎」，更有稀有道具供玩家領取！
「閃光聖騎」預登活動即日起正式開跑，玩家不僅可以第一時間體驗最強職業，官方更祭出豐富的預登獎勵，包括「龍之鑽石」等多項稀有道具，其中「魔法娃娃：安塔瑞斯（7日）」更是開服以來首次在預登階段即可獲得之高級五階魔法娃娃，前所未有的道具歡迎眾玩家預登領取，就算是久未登入的玩家也能無痛上手喔。
📍參加預登：可獲得「閃光聖騎團長的閃耀禮盒」（包含閃光聖騎團長的聖物 *1、純白的萬能藥 *10、以及萬能藥（EXP）*3）
📍預登人數達1,000人：可獲得「龍之鑽石（刻印）活動*100」
📍預登人數達2,000人：可獲得「萬能藥（EXP）100%製作券（活動）*1」
📍預登人數達3,000人：可獲得「慶典倫提斯/史奈普 +1 強化券*1」
📍預登人數達5,000人：可獲得「魔法娃娃：安塔瑞斯（7日）*1」
參加預登活動搶先體驗「閃光聖騎」，更有稀有道具供玩家領取！
「閃光聖騎」在韓國推出後好評如潮，不同於以往職業的戰鬥方式更獲得韓國玩家的大力讚賞，期待在台灣推出後也能吸引眾多玩家興趣，以最強職業進行爽快的戰鬥。相關活動也將於本月接續登場，敬邀玩家一齊感受「閃光聖騎」難以抵擋的超級魅力！詳細活動內容，以官網活動說明為主。
全新職業直播介紹 一起解密「閃光聖騎」吧
直播活動將深入介紹全新職業特色以及公布台版專屬的改版活動，直播當日更邀請到神秘嘉賓出席，觀看直播更有機會獲得獨家獎勵。
直播時間：2月16日19:00
直播平台：《天堂R》官方粉絲團
直播來賓：Ding Ding、若帆、神秘嘉賓
直播內容：全新職業特色解密、台版專屬改版活動說明
「閃光聖騎」系列漫畫 回溯故事發展的源頭
「閃光聖騎」系列漫畫將自2月5日起，陸續於官方網站及官方粉絲團釋出，敬請玩家鎖定更新。漫畫劇情將帶領玩家踏入「閃光聖騎」的誕生故事，作為殷海薩教團聖職者的私生子出生的「雷歐」，在遭到父親的背叛而失去一切後，被聖職者收養長大。為了淨化教團而入教的他，究竟會成為光明、還是墮入黑暗呢？