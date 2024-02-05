一片歌手演過《玫瑰瞳鈴眼》！53歲依然美麗　老公竟是天團偶像

祈錦鈅產後暴肥20公斤！靠「2祕訣」17天成功甩肉　妊娠紋也沒了

▲祈錦鈅透露，她產後暴增20公斤，靠著持續的運動與保養，迅速在17天內瘦回來，而且完全沒有妊娠紋，皮膚非常好。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲祈錦鈅透露，她產後暴增20公斤，靠著持續的運動與保養，迅速在17天內瘦回來，而且完全沒有妊娠紋，皮膚非常好。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

藝人祈錦鈅與圈外老公「阿翰」在去年閃婚，並在同年11月產下愛女，1家3口相當幸福，事隔3個月之後，祈錦鈅終於帶著老公露面，首次出席公開活動。令人驚訝的是，原本只有43公斤的祈錦鈅，生完後竟暴肥20公斤，靠著持續的運動與保養，迅速在17天成功瘦回來，而且完全沒有妊娠紋。

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祈錦鈅分享，原本只有43公斤的她，生完後暴增到63公斤，肚子還是跟5個月的狀態一樣大，幸好母女均安，身體都很健康，不過因為產後憂鬱的關係，祈錦鈅對體重十分焦慮，時時刻刻都在運動，即便是抱著女兒都會不由自主地深蹲。

▲祈錦鈅。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲雖然距離43公斤，還有一點點距離，但祈錦鈅狀態好到不行，希望在今年推出寫真集。（圖／記者吳翊緁攝影）
祈錦鈅還大方秀出生產前一天的孕肚照，結果皮膚狀況好到不行，完全沒有妊娠紋，讓大家好驚訝。原來祈錦鈅在懷孕這段期間一直都在保養，每個小時就會擦一次，「我想到就擦！」也查了很多資料，對她的皮膚幫助很大。

雖然祈錦鈅的老公面對鏡頭很害羞，但一談到孩子出生的那瞬間，他只有滿滿的感動，不禁回想起與老婆出國、結婚、生子的經歷，直呼：「很多事情都是人生第一次體驗！」祈錦鈅也在一旁笑說，「沒關係！很快就會有第二次了。」

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▲祈錦鈅。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲祈錦鈅（左）與老公在現場不斷曬恩愛。（圖／記者吳翊緁攝影）

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