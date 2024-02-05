日本21歲「可愛系」甜美女摔角手猝逝！好友不敢置信「太年輕了」
日本21歲「可愛系」甜美女摔角手朝陽今（5）日傳出過世消息，不少女摔角手都紛紛悼念，她的好友安川結花也在推特寫下跟她的故事，並且惋惜這樣年輕的生命，就這樣消失，朝陽在女子摔角團體「actwresgirlz」中活躍，也受到不少粉絲支持，此外，朝陽在14歲就出道，很早就闖出名號。
記者吳政紘/綜合報導
朝陽身高150公分、50公斤，雖然身材不算纖細，但因為長相可愛，還是有很多粉絲支持，她常常跟好友自拍，希望大家多支持女子摔角。
而她參加的女子摔角團體，不是一般的格鬥而已，還加入演技，因此算是「女子格鬥偶像」，平時都很甜美，但上了擂台也很有鬥志。
她在最後一天的網誌下留言，「明天就是新木場了」，希望大家多支持女子摔角，也透露她跟搭檔YUFA的組合，兩人搭起來是很新鮮的雙人組。
朝陽出生在群馬縣，14歲就開始工作，並且正式出道，受到不少粉絲歡迎，而她過世後好友坂本茉莉也留言，「希望妳好好休息」，而安川結花透露，自己總是看到她的笑容，好幾次都可以拯救她的心情，「沒有人可取代妳」，惋惜她的生命實在太快結束，很可惜。
朝陽的經紀公司也發表聲明，其中指出她是遭到意外過世，也令人感到難過，十分不捨。不少粉絲也留言「請安息吧！」、「好難過.......」等。
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