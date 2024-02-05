他求問留在高薪原職好「還是降薪換工作有發展」　網逆風給這建議

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他上網求問到底該去新工作學習新東西，未來跳槽比較有機會，還是留在原職，穩穩做到退休呢？
該篇貼文引發網友給出不同建議，有人認為「評價不好錢又少的公司，沒有讓人跳過去的意義」、「薪資本來就會隨著年資而增加，工作內容沒有發展性但是工作本身和公司有就行，新工作你可能做不了半年，年薪更低沒有意義」。
也有人說，「要看每個人追求的是什麼，像我只是想工作單純不加班，薪資不要低的誇張，下班有自己的時間放鬆做喜歡的事，公司能穩定讓我做到退休這樣」、「要轉職要嘗試，積極的態度很好，不要為了轉而轉」、「評價不好的公司通常就是真的爛啊！」
不過也有網友逆風提出不同看法，「傾向看未來發展性，不要太在乎現況年薪稍低這件事，轉職本來就勢必從基礎開始」。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據調查顯示，農曆年前有4成8上班族已經在轉職的路上，主要原因來自於，想追求更好的薪資47.3%、工作壓力大33.3%、職業倦怠30.7%、追求成就感23.6%以及年終不符合期待21%。
曾仲葳說，追求高薪向來是上班族轉職的最大動力，隨著基本工資調漲，更加深小資族的不安全感，擔心長期薪資停滯被通膨吃掉，因而欲透過跳槽來墊高薪資，但她提醒，轉職後必須面臨新環境的不確定性以及重新適應職場人際關係，也都是讓人躊躇不前的原因，建議有心轉職的上班族，除了考量新工作的薪資條件，也要衡量工作內容熟悉度、企業職場文化、部門工作氣氛以及通勤時間成本等，才能避免因為不符合期待，而在短時間再度轉職的尷尬情況。
1111人力銀行表示，為台灣解決人才荒，同時鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，特地推出「找工作送1萬」活動，上班族可以幫自己賺紅包，即日起於1111人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿3個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1千元發財金，有意轉換跑道的上班族，可以把握年後轉職旺季積極投遞履歷。