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網壇迎來新世代！Sinner、Alcaraz兩強已成形　下個出線會是誰

▲年輕世代Jannik Sinner、Carlos Alcaraz紛紛拿下大滿貫冠軍，兩強局勢已成形。（圖／美聯社／達志影像）
▲年輕世代Jannik Sinner、Carlos Alcaraz紛紛拿下大滿貫冠軍，兩強局勢已成形。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

在一月落幕的澳網為2024年賽季揭開有趣的序幕，Novak Djokovic在澳網的衛冕失利，也讓人們再次討論起「新三巨頭」的可能。除了甫拿下澳網冠軍的義大利22歲好手Jannik Sinner外，西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz也備受看好，不過剩餘的最後一大巨頭，各界似乎還未有定見。

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過往的三巨頭，成員分別是瑞士球星「費爸」Roger Federer、西班牙「蠻牛」Rafa Nadal還有塞爾維亞的現役球王Novak Djokovic，3人掌管大滿貫男單賽事冠軍將近20年。

但Roger Federer已然退休，Rafa Nadal也遭遇腰傷，宣布2024年可能是他的最後賽季，而壓垮駱駝的最後一根稻草，Novak Djokovic在澳網決賽的落敗，使得人們對於「新三巨頭」的討論日漸熱絡。

Novak Djokovic本人在受訪時更直言，他近期輸掉的3個對手分別是Jannik Sinner、Carlos Alcaraz，並且還有丹麥的20歲球員Holger Rune，他認為如果要稱這3位年輕好手是「未來的三巨頭」，那毋庸置疑。

Holger Rune能否成為第三大巨頭？

Jannik Sinner在澳網奪冠後，與20歲西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz一起成為坐擁大滿貫冠軍的年輕球員，而在他們同齡的競爭對手中，最為接近的就是來自丹麥的Holger Rune。

▲丹麥20歲球星Holger Rune被認為是未來新三巨頭的人選之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹麥20歲球星Holger Rune被認為是未來新三巨頭的人選之一。 （圖／美聯社／達志影像）
Holger Rune目前積分位排世界第7名，生涯最高排名曾到第4名，拿過4個ATP等級賽事的冠軍，被譽為未來網壇之星。

尤其是在2022年的ATP巴黎大師賽中，他先後擊敗當時世界排名第7的Andrey Rublev還有世界排名第1的Carlos Alcaraz等人，成功擠進生涯首次大師賽決賽，更是在決賽擊敗Novak Djokovic拿下冠軍，展現絕佳的潛能。

不過他在2023年因為背部傷勢，導致表現下滑，在法網、溫網止步8強，8月出戰美網更是在首戰爆冷出局。但他在去年10月，宣布將和Novak Djokovic前教練Boris Becker合作，期待有所改變。

雖然Holger Rune近期表現不如另外兩人亮眼，但不少外媒認為，以年齡優勢、身體素質還有發球能力而言，Holger Rune依舊是目前最有希望成為第三大巨頭的潛力新星。

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