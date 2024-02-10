網壇迎來新世代！Sinner、Alcaraz兩強已成形　下個出線會是誰

我是廣告 請繼續往下閱讀
但Roger Federer已然退休，Rafa Nadal也遭遇腰傷，宣布2024年可能是他的最後賽季，而壓垮駱駝的最後一根稻草，Novak Djokovic在澳網決賽的落敗，使得人們對於「新三巨頭」的討論日漸熱絡。
Novak Djokovic本人在受訪時更直言，他近期輸掉的3個對手分別是Jannik Sinner、Carlos Alcaraz，並且還有丹麥的20歲球員Holger Rune，他認為如果要稱這3位年輕好手是「未來的三巨頭」，那毋庸置疑。
Holger Rune能否成為第三大巨頭？
Jannik Sinner在澳網奪冠後，與20歲西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz一起成為坐擁大滿貫冠軍的年輕球員，而在他們同齡的競爭對手中，最為接近的就是來自丹麥的Holger Rune。
Holger Rune目前積分位排世界第7名，生涯最高排名曾到第4名，拿過4個ATP等級賽事的冠軍，被譽為未來網壇之星。
尤其是在2022年的ATP巴黎大師賽中，他先後擊敗當時世界排名第7的Andrey Rublev還有世界排名第1的Carlos Alcaraz等人，成功擠進生涯首次大師賽決賽，更是在決賽擊敗Novak Djokovic拿下冠軍，展現絕佳的潛能。
不過他在2023年因為背部傷勢，導致表現下滑，在法網、溫網止步8強，8月出戰美網更是在首戰爆冷出局。但他在去年10月，宣布將和Novak Djokovic前教練Boris Becker合作，期待有所改變。
雖然Holger Rune近期表現不如另外兩人亮眼，但不少外媒認為，以年齡優勢、身體素質還有發球能力而言，Holger Rune依舊是目前最有希望成為第三大巨頭的潛力新星。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁