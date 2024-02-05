iOS 17.4重大變革3月登場！第三方下載、新增Emoji等5大更新曝

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根據外媒報導指出，為遵守歐盟推行的《數位市場法》（DMA），蘋果宣布調整iOS、Safari及App Store相關措施，這些變更將在iOS 17.4中針對居住在歐盟27個國家的iPhone用戶實施，變更項目包括允許在歐盟的使用者能從App Store以外的第三方商店或平台下載APP、允許使用其他支付方式、第三方瀏覽器取消WebKit限制、對外開放使用iOS裝置上的NFC功能。
Apple Podcasts新增逐字稿功能
Apple Podcasts提供文字記錄，讓聽眾閱讀劇集的全文、搜尋特定的單字或短語，以及點擊文字跳到劇集的特定部分，類似於Apple Music歌曲的歌詞。
HomePod新增「同播共享」功能
從iOS 17.4開始，HomePod將支援「同播共享」（SharePlay）功能，允許無訂閱Apple Music服務的親朋好友，直接掃描iPhone上的QR Code，即可控制HomPod正在播放的音樂。在iPhone播放歌曲時，點擊螢幕底部的SharePlay圖示以顯示二維碼，其他人可以使用iPhone或Android智慧型手機的相機掃描該二維碼，以要求存取音樂播放控制，也可透過二維碼的螢幕截圖讓遠端的親朋好友授予存取權限。
新增6款Emoji（表情符號）
iOS 17.4將增加新的表情符號，包括斷鍊、棕色蘑菇、水平搖頭、垂直搖頭、酸橙和鳳凰。
新增CarPlay應用功能
蘋果iOS 17.4將在CarPlay中新增8大功能，包括如自動連接iPhone與車輛設定、攝影機、電車電量與充電時間顯示、胎壓警示、車內溫度、網路串流媒體服務、行車數據等。