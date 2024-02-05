中國A股跌不停！高層出動「國家隊資金」買ETF 砸6337億仍難救市
中國A股跌不停，滬指盤中一度跌破近4年新低，三大指數齊跌並創波段新低，今（5）開盤沒多久更是迎來千股跌停、2000多間公司股票接近跌停的場景，《華爾街日報》更透露，為了救市護盤北京當局已推動「國家隊」買入指數股票型基金 （ETF），但投資人對「國家隊」能否終結中國A股這輪下跌仍持懷疑態度。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國A股在開盤後迅速登上微博熱搜，包含「#A股千股跌停#」、「#A股開盤跌破2700點#」等相關標籤更是成為熱搜關鍵字，美國大使館微博更成為中國股民的「哭牆」留言處全是拜託美國「救救A股」等哭訴，《華爾街日報》指出為了穩定股市，中國政府也推動「國家隊」進場，買入股票和ETF以推高股價。
分析師認為，這筆國家隊資金包含了中國國有投資基金、保險公司、養老基金和券商，根據哲奔諮詢（Z-Ben Advisors）的數據，今年1月包含中國最大的5檔追蹤滬深300指數和上證綜指的ETF，出現了達202億美元（約新台幣6337億元）的資金淨流入，是去年月均水準的10倍之多，市場人士認為，這種資金集中流入的情況就是中國「國家隊」正在行動的跡象。
然而，官方保持的「樂觀情緒」只是在上週一度反彈時曇花一現，就算注入比往常規模更多的買入操作，上週滬深300指數累計下跌仍超過4%，顯示投資人對「國家隊」能否終結中國A股這輪下跌依舊持懷疑態度，而中國數以億計的散戶也將資產轉向更安全的地方，或押注其他地方的股市。