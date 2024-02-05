YouTube「加速廣告外掛」遭植惡意程式！開發者曝內幕：已轉賣了
影音平台龍頭YouTube日前開始嚴加打擊廣告攔截外掛，祭出降速、延遲載入影片等方式，讓用戶自行卸載廣告攔截器。然而道高一尺魔高一丈，有開發者製作出新插件「FadBlock」，不用一秒就能看完廣告，直接爆紅吸引大批用戶下載，但近期開發者卻跳出呼籲卸載「FadBlock」，理由是他早已轉賣該軟體，且已經被植入惡意程式。
記者潘毅／綜合報導
「FadBlock」由0x48pira所開發，其功能直接把YouTube廣告加速播放，變成只有 50毫秒，不但能光速看完廣告，讓創作者享受收益，同時也能規避YouTube查緝廣告攔截外掛的手段，創造出「受傷的只有投放廣告的廣告主」的世界，因此一度在全球爆紅，吸引無數用戶加入該插件。
不過近期開發者0x48pira突然在原始碼代管平台GitHub發布公告，表示自己已經並非FadBlock的擁有者，他在一個月前已經將該程式賣給軟體商，後續又遭多次轉手，如今程式已經被目前擁有者植入惡意程式，對使用者的個資有危害，因此他才出面呼籲用戶刪除FadBlock。
0x48pira也表示，自己也將在近期發布全新版本「FadBlock Origin」的擴充外掛程式，更預告將支援多個瀏覽器，也會新增在YouTube Music上使用。但由於0x48pira販售程式的行為，才導致後續問題，也引發一票使用者對其不信任，表示未來不會再使用新版軟體。