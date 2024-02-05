力挺設「國會特偵組」　吳宗憲：讓官員不敢做偽證、真相不被蒙蔽

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吳宗憲說，然而，特偵組熄燈迄今七年多的時間內，全國檢方再也無法偵辦出任何一件能相當於上述數十件案件層級的案子。
「特偵組的存在沒有價值？」吳宗憲說，熟悉院方、檢方的人都非常清楚，這幾年案件量暴增，恐怖的數字幾乎壓垮每一個司法官，這樣的案量已經讓法官、檢察官淪為結案機器，當司法官僅在結案數字上求生存時，焉能奢求他們頂著一定被處分的下場，拋下其他小案，花費數年深入調查動搖國本的案子？
吳宗憲表示，當年特偵組確曾因一個立委疑似關說案，向法院聲請監聽票，並依法監聽，引發後來一連串檢察總長將訊息外洩偵查機關以外官員的問題，當年造成這些錯誤特偵組確實不對，即不管這人官階多大，總長就是不該告訴與偵查無關之人，但難道就要因此而因噎廢食？就要因此而完全不在乎弊案叢生嗎？
吳宗憲說，讓人民免於恐懼、懷疑，這是政府的責任，「清廉、勤政、愛鄉土」也是執政黨民進黨的創黨精神，而當近六成的人不信任執政黨的清廉時，執政黨更該想辦法去重拾人民信任，而不是在2017年廢除特偵組，或阻止將來新的特偵組再設立，摧毀真正能辦案的機關。
吳宗憲指出，一直以來有人刻意帶風向，把特偵組當年問題完全導向政治，忽略了前階段根本合乎法律程序，是嗣後人為因素將訊息外洩，也就是制度沒有問題，是人的問題，那既然不是系統性的錯誤，那就該設計監督機制，把制度完善後，避免問題再發生，讓台灣同時享有特偵組存在的打弊優勢，也一併杜絕變成特定人的工具。
吳宗憲說，但他也深知任何社會議題的採納與否，都可以拿出來討論，正反方的論點都非常珍貴且值得參考，然而若真心要討論事情，就請找出專業的人來討論，而不是講些「法官不敢駁回特偵組檢察官的監聽票聲請」或是「憲政危機」、「東廠再現」這種外行話來搪塞。
吳宗憲強調，國民黨始終呼籲能設立不分顏色，針對大官犯罪就一律強力偵辦的特偵組，但可惜民進黨與民眾黨都不支持，而國民黨在國會內席次並未過半，短期內要能通過修法的難度也頗高，為了解決此問題，日前國民黨提出設立「國會特偵組」的想法，當然國會特偵組並不是違反五權分立原則，而是在進行國會改革，取得聽證權、調查權、制定藐視國會罪之後，每個立法委員都可以是一個強悍的特偵組成員，讓立法委員有能量、權限介入個案調查，官員到國會不敢做偽證，使一些被蒙蔽的真相能公諸於世，給人民一個交代、一個公道。當然，立法權務必尊重行政權與司法權，個案最後起訴與否仍然是由檢方在偵查終結後為之。
吳宗憲說，當了近20年檢察官，他很了解目前司法困境，檢察官們不是失去熱誠了，而是錯誤制度導致海量案件，壓垮了原本該用於辦案的能量，更傷害人民對於國家清廉度與司法的信任。期待在通過修法前，國會特偵組能成立，讓每位立法委員都是個航母戰鬥群，好好發揮功效替人民把關，讓國家能奉法更能常強。