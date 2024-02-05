陶喆免費獻聲《小子》！翻唱陶大偉38年前神曲 好想為爸爸做點事
朱延平監製的台灣本土賀歲片《小子》將在小年夜（2/8）全台上映。今（5）日朱延平率領演員陳昊森、李霈瑜（大霈）、譚艾珍、武打童星吳宗修出席首映會。此外，金曲歌王陶喆也到場力挺，無酬獻唱同名主題曲的他，還是翻唱38年前由爸爸陶大偉在電影《好小子》的主題曲，「好想替爸爸做點事！」感動眾人。
記者詹鎰睿／台北報導
《小子》不僅找來38年前靠著《好小子》的奶奶走紅的譚艾珍回歸演出，電影同名的主題曲還是「金曲歌王」陶喆無酬演唱。由於《好小子》當年的主題曲是已故歌手陶大偉負責，如今朱延平成功邀請到老友的兒子陶喆獻聲，格外有傳承的味道，讓人有些感動。
朱延平表示，他從小看著陶喆長大，也從大家叫他是陶大偉的兒子，變成陶大偉是陶喆的爸爸，「其實陶大偉他非常驕傲。」更爆料陶喆成名後還買保時捷、豪宅給陶大偉，在看到陶喆到場力挺後相當感動，「陶喆是一口答應的，免費、完全送我，他說爸爸走了10年了，好想要替爸爸做點事。」
被問到是陶喆還是陶大偉唱得好？朱延平則笑著指天上，「我怕上面那個不高興，他最氣人家說唱歌比較好聽、比他還帥！陶大偉很假啦，其實滿意的不得了。」
談到女兒歐陽靖先前發出的「不自殺聲明」，譚艾珍則回應「她很好！」認為年輕人都要經過考驗才會更有智慧，更自嘲從當年《好小子》的奶奶跌到現在都70歲了，「38年了，奶奶還活著，活這麼久。」希望五、六年級生能帶著孩子一起到戲院找回當年的感動。
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