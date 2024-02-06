就是沒在怕！英鋼琴家槓中國戰狼再出狠招 秀「青天白日滿地紅」
幾名中國民眾上（1）月在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）車站，大戰英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，外號Dr.K）的事件，在全球引發熱議，雖然Youtube已數度致信卡瓦納，揚言將下架當天整個事發過程的直播片段，但卡瓦納絲毫沒有退縮，反而鼓勵大家都去下載該段影片，若Youtube真的下架就集體再上傳轉發，擺明不向專制勢力妥協。而他還在5日進行直播時，直接秀出代表中華民國的「青天白日滿地紅」旗。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
從影片可以看到，卡瓦納先是將中華民國國旗覆蓋在鋼琴上，賣力演奏歌曲，中間還一度起身，大力揮舞國旗，並在與1名女士合影時，直接將國旗披在身上。
卡瓦納重申，自己不是政治人物，只是被中國共產黨激到了，影片下方湧入數千則留言，不少是來自台灣的民眾，感謝卡瓦納對台灣的支持；還有來自日韓等多國的人都表示，自己完全與台灣站在一起、支持自由民主的社會。
回顧事態發展，面對中國「戰狼」屢次以肖像權為由威脅，並試圖指控卡瓦納犯了種族歧視、輕視女性等罪名，但卡瓦納始終不願刪除影片「這是在英國、不是中國」，還越挫越勇，除了曾帶著小熊維尼重返車站，高喊支持香港、台灣以外，還表達了與大馬歌手黃明志合作的興趣，甚至到對方最新發布的歌曲MV《龍的傳人》下方留言，引發高度關注。