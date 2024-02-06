名家論壇》蕭徐行／還未上任　賴清德就面臨政權「跛腳危機」

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如果認為游錫堃已是老手，適合連任，民進黨就該說服民眾黨並堅持「游昌配」的重要性，怎會把「珊昌配」這樣不適當的組合放在溝通及交易的議題之一。民進黨並非第一次和柯P打交道，又有去年藍白合破裂的案例可循，卻願意討論一個不切實際又不合邏輯的交易，那不是在此次醜聞中穿梭喬事的人一味的反韓國瑜，就是真的想藉由立法院長的席位交換其他的政治利益了。這也難怪游錫堃在院長改選當天就憤而辭立法委員職位。
賴清德準總統在這個事件中卻表現的失格又無能為力，從頭到尾都沒有看到民進黨中央對於立法院長的選舉有任何清楚的表態與態度，這樣的執政黨主席是不合格的，還是源於派系傾乍，政令無法走出黨主席辦公室嗎？賴清德在黨外是40%的少數總統，在黨內卻受制於派系掣肘，這樣還未就任總統就有可能成為施展不開的跛腳總統情景，情何以堪。
接著，國內政治大事將是安排行政院長與各部會首長的人事，在朝小野大的狀況下，賴清德如果不能跟內部派系以及外面的兩個在野黨取得共識，也將面臨行政權運作難產的尷尬，其中又以行政院長人選的產生最為關鍵。依照中華民國憲法增修條文第三條之規定：行政院院長由總統任命之。然而，立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。由於藍綠白三黨掌握的席次皆不到二分之一，賴清德意欲提名的行政院長人選，除了要得到內部的派系認可外，也必須得到國民黨或是民眾黨的支持，否則在野黨就算不提出不信任案，也會在政策、法治與預算面造成民進黨的施政障礙。
立法院在1999年、2012年、2013年曾由掌握國會少數的民進黨在立法院提出對蕭萬長、陳冲、江宜樺三位閣揆的不信任案，雖然都沒有通過；但如今賴清德面對的是朝小野大的局面，不能順利擺平黨內外的勢力，這總統也是不容易做的好。
此外，柯P謀奪台派共主的意圖，也將讓賴清德面臨許多執政的阻礙與牽制。這次總統選舉初試啼聲就拿下近四百萬票，無疑地會鼓勵柯P再戰下一次總統選舉。其中可以觀察的是有很大部分淺綠的支持者，尤其是年輕族群是投給了柯文哲；這次電話門事件兩黨的溝通過程更可以看出即使曾經和深綠人士互相齟齬，柯P在深綠或是所謂台派〈獨派〉族群中也有深厚的人脈。顯然民眾黨與民進黨在綠營支持者中是老大、老二的關係，尤其柯文哲導致侯友宜落選，對台派人士而言，柯文哲是有功於台灣的，再說柯與民進黨中的英派、正國會皆有一定的交情。如果賴清德不能處理好派系之間的關係，一旦英派與正國會挾外以自重，賴清德的執政之路將很不好走。
也許是顧忌蔡總統還有三個月任期，自己也還未登基就任，賴除了低調以對外，也暫時不好提出與蔡政府相違背的政見與主張；但是這樣就讓人覺得他還沒準備好，這樣是少數總統，又有派系鬥爭，黨的理想正隨著執政日久而逐漸喪失 ，加上仍企圖爭2028年的柯文哲正積極競爭在台派共主的地位。賴清德對於下屆行政院長的任命必須廣納眾議，努力尋求各方支持，如果無法展現國家領導人的影響力，不僅四年執政任期將跛腳，四年後的連任之路也將危機盡露。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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