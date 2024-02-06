35歲還在拚國考！他急問過年圍爐怎應付親戚　過來人一招神解

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該貼文引起網友討論，有網友鼓勵他說，「沒必要管那些親戚地說法，被親戚問到隨便回答就好」 、「至少還有半工半讀，不是啃老，有的是拿要考公務員當藉口，死不去工作」、 「沒差，只要你不覺得怎樣就好」、 「說事務所是正職就好」、 「不要面對啊，誰問你就給誰臉色看」。
也有不少人建議原PO應該設立停損點，畢竟總不能一輩子都在準備考試，「年輕人剛畢業試個1、2年就算了，如果是我朋友35歲說在熬國考，我真的覺得廢而已」、「設停損點吧！越早越好」、「公務員超過35歲就不划算了」、「大學畢業考到35歲？」「為何要這麼堅持國考？待遇不比民間好」。
除了原PO外，其實很多上班族也很怕過年與家人、親戚聚會時，被問東問西，據yes123求職網調查顯示，上班族最怕被問到的5大「難題」包括「在做什麼工作？哪裡上班啊？」（42.3%）、「現在薪水多少啊？夠用嗎？」（41.4%）、「年終獎金幾個月啊？」（40.5%），以及「有沒有正在交往的對象啊？」（36.3%）、「打算什麼時候結婚？」（34.9%）。
yes123求職網發言人楊宗斌提醒勞工，如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力。