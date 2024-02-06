烏克蘭裔「日本小姐」認當小三！稱太害怕不敢說 致歉並退還后冠
烏克蘭出身、已取得日本國籍的26歲椎野卡洛琳娜（音譯）1月22日時，才在第56屆「日本小姐」選美比賽中奪下后冠，沒想到不到兩個禮拜，就被爆出與一名已婚男性不倫戀。一開始卡洛琳娜堅決否認，但在5日時改口承認有不當男女關係，並退還日本小姐后冠。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，卡洛琳娜於1月22日在第56屆日本小姐中奪冠，當時引發不少討論，沒想到不到兩個禮拜的時間，卡洛琳娜就遭爆料不倫戀。2月1日發行的「週刊文春」爆料，指出卡洛琳娜曾與一名已婚醫師約會，還會和對方在自己家裡見面。這名醫師相當有名，隸屬於某藝能事務所旗下。另有媒體揭露，這名醫師就是已婚並有小孩的45歲美容外科醫師前田拓摩。
卡洛琳娜一開始否認和對方交往，並表示沒有發生過關係，後續又改口稱自己是在不知情的狀況下當小三，且不知道對方已婚。當時「日本小姐協會」也發聲明指出，卡洛琳娜是被自稱單身的已婚男性欺騙，女性方面沒有犯錯，不應該受到責怪。
但卡洛琳娜在5日時在個人Instagram上發文承認有此事，並表示當時以為對方已經離婚才會開始交往，但在交往過程中，發現到對方還是已婚身分，但仍選擇繼續交往。經紀公司稱，卡洛琳娜第一時間是因為「太害怕了」，所以不敢說出真相。
卡洛琳娜發文的同時也鄭重向前田拓摩的妻子、家人及相關人士道歉，針對和先前解釋的內容有些差異，她稱是「因為困惑和恐懼，不敢說出真相。」並表示已退還后冠，「日本小姐協會」也已經接受，第56屆日本小姐冠軍以「空缺」處理。
今年26歲的卡洛琳娜雙親均是烏克蘭人，由於母親與日本籍男性再婚，在5歲時移居日本。卡洛琳娜從國中3年級開始從事模特兒活動，有著深邃五官及修長手腳，還開展自己的YouTube頻道。卡洛琳娜在去年取得日本國籍，卡洛琳娜於第56屆日本小姐中奪冠，創歷屆日本小姐最年長紀錄，也是在日本小姐選美比賽各獎項中，第一位出身歐洲的獲獎佳麗。她曾表示，「希望為打造一個不以外表判斷多元化及人的社會做出貢獻。」