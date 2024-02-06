陳沂上新聞！名字「三斤怎麼念」掀熱搜 「三點水一個斤」注音曝
網紅陳沂當街被打，遭男子揮拳施暴上新聞。陳沂過去言詞犀利，數度槓上吳宗憲、羅志祥、鳳梨、馮語婷等藝人與網紅，常常成為新聞焦點，其名字「三斤怎麼念」連帶掀起熱搜，不少人搜尋「陳沂注音」、「陳三斤怎麼念」、「三點水一個斤怎麼念」。事實上，「沂」字的注音為「ㄧˊ」，原意為河川或水名。
記者蕭涵云/綜合報導
39歲網紅陳沂驚傳昨晚於台北市松山區，遭到渾身酒氣的黃姓男子，當街痛毆襲擊，據悉臉部、耳朵都有受傷。因姓名再度登上新聞，讓民眾又討論起，究竟陳沂的姓名到底要怎麼念？雖然過去陳沂算是常常被曝光，但網路上相關「陳沂注音」、「陳三斤怎麼念」、「三點水一個斤怎麼念」的搜尋也不少。
《NOWnews今日新聞》仔細翻查教育部重編國語辭典修訂本，檢視水部的「沂」字，陳「沂」姓名的「沂」字注音為「ㄧˊ」，原意為河川或水名；古有沂川、沂河、沂水、沂山等詞彙。
敢說敢言的陳沂，過去常在社群粉專上針貶時事，更不避諱公開評論吳宗憲、羅志祥、鳳梨、馮語婷等藝人與網紅，與當事者數度槓上，一言一行都常成為新聞報導的焦點。不怕外界輿論、勇於做自己的個性，也收穫不少粉絲追隨。
陳沂曾被起底其實家世背景相當顯赫，父親陳俊源為前台北市國民黨議員、母親由律師轉戰政壇也曾任台北市議員，畢業於國立台北大學法律學系的陳沂，在父母離異後，隨母親搬到澳洲生活。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110