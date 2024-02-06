挽回市場信心！中國「中央匯金」出手 A股三大指數翻紅
中國股市近來表現不佳，A股跌不停，5日開盤沒多久更是迎來千股跌停、2000多間公司股票接近跌停的場景，許多中國股民因受不了股情黯淡，甚至到美國駐中國大使館，以及印度駐中國大使館的官方微博留言，打下：「世界需要三哥」、「中國股市是刑場」、「要不要保護我，長頸鹿是生命，我也是啊」等字句。為了挽回市場信心，中國「中央匯金」公告稱，已擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，受此影響，A股回暖，三大股指成功轉漲。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《澎湃新聞》、《第一財經》等中媒報導，中央匯金是依據《中華人民共和國公司法》，由國家出資設立的國有獨資公司，代表國家依法行使對國有商業銀行等重點金融企業出資人的權利和義務，有「金融國資委」之稱，其於6日公布，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，強調會調堅決維護資本市場的平穩運行。
報導指出，受到「國家隊」進場激勵，2月6日上午，集體大幅低開的A股迎來利好，三大股指成功轉漲，上證指數漲0.05%，創業板指漲超3%，深證成指漲2.73%。
中國證監會近日並表示，操縱市場、惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的「錢袋子」，已經站到了全體股民的對立面，還擾亂了股市健康穩定運行的節奏，證監會將保持「零容忍」高壓態勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」，警告有心人士切勿以身試法、火中取栗。
中國證監會新聞發言人還在6日的記者會上，針對中央匯金公司增持一事回應，稱已關注到有關公告，目前A股市場估值水準處於歷史低位，中長期投資價值凸現，並得到了包括中央匯金公司在內的投資機構的充分認可。證監會堅定支持中央匯金公司持續加強增持規模和力度，將為其入市操作，創造更便利的條件和更暢通的管道。同時，證監會也將持續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者，更大力度入市，鼓勵及支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運作。
※【NOWnews 今日新聞
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