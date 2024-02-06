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陳沂遭痛毆狂踹！死對頭律師李怡貞吐492字「提醒她不要亂講話」

▲對於網紅陳沂當街遭痛毆狂踹事件，她的死對頭律師李怡貞在個人臉書發表看法。（圖／陳沂、李怡貞FB）
▲對於網紅陳沂當街遭痛毆狂踹事件，她的死對頭律師李怡貞在個人臉書發表看法。（圖／陳沂、李怡貞FB）

記者張芸婷／綜合報導

網紅陳沂以辛辣風格言語針貶時事，從演藝圈、網紅聊到政客，常一針見血點評事件本身，吸引大票粉絲追隨。然而昨（5）日傍晚她卻在台北街頭遭人揮拳痛毆，對此，律師李怡貞在臉書發文強調，嚴正譴責暴力，不過最後她話鋒一轉，直言「希望她能知道，不要輕易的去煽動粉絲，抹黑霸凌胡亂檢舉他人，最後總是會讓老天爺用另外一種形式回到自己的身上。」不忘提醒陳沂記起這次教訓。

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▲陳沂（紅圈處）遇襲監視器畫面曝光。（圖／翻攝自畫面）
▲陳沂（紅圈處）遇襲監視器畫面曝光。（圖／翻攝自畫面）
先前陳沂與律師李怡貞兩人想法分歧，曾隔空網路互戰多回，話題從雞排妹、鳳梨、王思佳等事件，兩人彼此都能互槓、砲火不斷，而這次發生陳沂莫名遭痛毆事件，李怡貞稍早也在臉書發文，說明自己的想法。

李怡貞先是譴責暴力，接著不禁感嘆「從去年中到現在，我反制她言語暴力的方式，就是單單純純正正直直嘴回去而已，因為有些人不值得自己髒了自己的手。就像當事人們跟我說很想去打小三一樣，我每次都跟她們講真的不要髒了自己。」

李怡貞接著表示，「假設這個新聞是真的，其實我很相信動手的人是認錯人了，因為據我所知，淘寶沂濾鏡拿掉以後，在路上很難被辨認與網路上人設形象的同一性。濾鏡往右邊狂拉，現實生活一定辨認不出來的。很多小三我在法庭上看到本人都嚇到怎麼跟證據的照片不一樣。嚇壞了」並且不忘酸陳沂，說她有可能藉此機會推出許多業配產品。

不過，最後李怡貞也再次強調，她並不贊成使用暴力，表示「很多事情需要用拳頭的話，代表自己無能到只剩下拳頭」，並提醒陳沂記起教訓、不要亂講話，「而且也不要輕易的去煽動粉絲抹黑霸凌胡亂檢舉他人，最後總是會讓老天爺用另外一種形式回到自己的身上。」

▲律師李怡貞曾在臉書上與陳沂隔空交火多次，這次陳沂當街遭襲，她也在個人臉書發表看法，表示「譴責暴力」。（圖／轉攝自李怡貞FB）
▲律師李怡貞曾在臉書上與陳沂隔空交火多次，這次陳沂當街遭襲，她也在個人臉書發表看法，表示「譴責暴力」。（圖／轉攝自李怡貞FB）
目前對於施暴黃男辯稱「認錯人」的說辭，警方持保留態度，並將黃男依傷害罪現行犯身分並移送法辦，同時追查是否有幕後藏鏡人教唆等情節。而事件主角陳沂將於今（6）日下午2點半，在立法院召開記者會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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