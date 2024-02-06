陳沂遭痛毆狂踹！死對頭律師李怡貞吐492字「提醒她不要亂講話」

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李怡貞先是譴責暴力，接著不禁感嘆「從去年中到現在，我反制她言語暴力的方式，就是單單純純正正直直嘴回去而已，因為有些人不值得自己髒了自己的手。就像當事人們跟我說很想去打小三一樣，我每次都跟她們講真的不要髒了自己。」
李怡貞接著表示，「假設這個新聞是真的，其實我很相信動手的人是認錯人了，因為據我所知，淘寶沂濾鏡拿掉以後，在路上很難被辨認與網路上人設形象的同一性。濾鏡往右邊狂拉，現實生活一定辨認不出來的。很多小三我在法庭上看到本人都嚇到怎麼跟證據的照片不一樣。嚇壞了」並且不忘酸陳沂，說她有可能藉此機會推出許多業配產品。
不過，最後李怡貞也再次強調，她並不贊成使用暴力，表示「很多事情需要用拳頭的話，代表自己無能到只剩下拳頭」，並提醒陳沂記起教訓、不要亂講話，「而且也不要輕易的去煽動粉絲抹黑霸凌胡亂檢舉他人，最後總是會讓老天爺用另外一種形式回到自己的身上。」
目前對於施暴黃男辯稱「認錯人」的說辭，警方持保留態度，並將黃男依傷害罪現行犯身分並移送法辦，同時追查是否有幕後藏鏡人教唆等情節。而事件主角陳沂將於今（6）日下午2點半，在立法院召開記者會。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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