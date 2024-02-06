陳沂遭當街痛毆！執業律師王至德：案子最後應該也是不了了之

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接著他又疑惑道：「不是說認錯人不可能，可是機率應該不高吧？陳沂也算是網路紅人了(aka雞排妹剋星)，被認錯的機率怎麼樣也比一般人要低一點吧？好啦，就算真的是認錯人，那認錯人又打下去的機率有多高？這個機率是認錯人的機率再乘上剛好認錯的人就是你想打的人，再乘上你是那種想打人就真的會動手的那種人的機率，大概就是8+9走在路上誤認仇人的機率，或許你會說這種事也有發生過呀，沒錯，的確有可能發生，不過，還要再乘上被認錯的人又剛好是一直得罪雞排妹等網路名人的人，這個機率應該比中樂透還低了吧？」
話鋒一轉，王至德律師猜嫌犯應該會說真的是認錯人、打錯人，沒有幕後指示者，接著分享自己過去的個人經驗：「幾年前有人跑來我的粉專罵我（公然侮辱+誹謗），然後他沒注意到自己多年前的買賣樂器的公開貼文裡有放他個人的電話，於是我就跑去警局提告，想看看到底是什麼樣的人會跑來罵一個不紅的律師，結果幾個月之後警察根據電話查到這個電話號碼的申請人是我幾年前一個案件的對造當事人（他敗訴），然後他矢口否認是他幹的，說是別人亂留的，最後還反告我誣告......。」
但他也質疑此次事件最終結果：「你說說看，要買賣樂器卻放別人的電話的機率有多少？然後亂放別人電話的人又剛好來我的粉專罵我的機率有多少，然後這個電話號碼的主人又剛好是多年前打輸我的對造當事人的這個機率有多少？然後顯然檢察官覺得很常見，於是就不起訴了......，檢察官的邏輯就是這麼奇妙呀......。」
王律師認為，在自己經歷過一連串的的巧合疊加起來的不合理事件，最終被告仍獲不起訴，因此他大膽預測：「陳沂的案子應該也是不了了之，因為她的仇人實在太多了，多到不知道該從哪裡查起，只要打人的口風緊一點，基本上是查不出來啦......。」
他接著表示：「有些被陳沂得罪過的人可能會跳出來表示大快人心，我是很不以為然，非法暴力根本就不該被鼓勵，希望那些被得罪的名人可以謹言慎行。」
本次事件主角陳沂將於今日下午2點半，在立法院召開記者會，公開譴責暴力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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