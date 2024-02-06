麗寶樂園迎接春節連假 12歲以下優惠價199元

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正逢一周年慶典的「熊大的麗寶小鎮」，有熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」區，推出全新的「互動塗鴉」遊戲，大小朋友可以親手著色可愛圖像，掃描後立即呈現於超大投影螢幕上！另2月10日(大年初一)至12日(大年初三)上午10:40-11:00在探索世界，舉辦熊大兔兔偶裝見面會新年場。
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